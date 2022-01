【奇異博士2】疑似片場照流出　證湯告魯斯加盟MCU演鐵甲奇俠？

由班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)、伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)、黃凱旋(Benedict Wong)及Xochitl Gomez主演的《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)將在今年5月上映,而網上傳聞跟《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)一樣非常多,繼早前傳出第一代「蜘蛛俠」杜比麥奎爾(Tobey Maguire)亦會回歸參演後,近期還傳出兩代鐵甲奇俠將會出現。



多元宇宙的打開,除了為Marvel電影宇宙(MCU)帶來更多變化,也讓更多演員有機會重回Marvel電影宇宙。(《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照)

早前網上先傳出「鐵甲奇俠」將在《奇異博士2:失控多元宇宙》再次登場,但並非由羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)飾演,而是由湯告魯斯(Tom Cruise)以另一宇宙的鐵甲奇俠登場。不久網上流出一張疑似是湯告魯斯在《奇異博士2》的片場偷拍照。不過由於偷拍照清晰度欠佳,部分網民持觀望態度。

網上流出的片場偷拍照,指湯告魯斯為電影進行動作捕捉拍攝。(網上圖片)

然而近日又再傳來消息,指湯告魯斯的鐵甲奇俠非常厲害。據知情人士表示,湯告魯斯版的鐵甲奇俠有效地控制著鐵甲奇俠軍團Iron Legion,而他更是Marvel Illuminati(暫譯:光明會)成員之一:「他不單自稱為先知,而且他擁有三顆無限寶石。他出場的形式就像綠魔在《蜘蛛俠》對著鏡子說話一樣,當時湯告魯斯正與在他的宇宙被斬去首級的魁隆對話。」其實在《鐵甲奇俠3》(Iron Man 3)及《假如...奧創贏了?》(What If... Ultron Won?)中,機械人軍團同樣有出現,後者統領的軍團還所向披靡。

有指湯告魯斯的鐵甲奇俠非常厲害,他控制著鐵甲奇俠軍團Iron Legion。(網上圖片)

知情人士續指出,羅拔唐尼將再次回到Marvel電影宇宙,並飾演另一宇宙的鐵甲奇俠。在他另一版本的鐵甲奇俠宇宙中,在《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)戰死的就是奇異博士。最後知情人士透露他們正對抗「紅女巫」,因為她在多元宇宙中是最強大的,而這也為《Secret Wars》留下伏筆。

影迷知道羅拔唐尼的鐵甲奇俠在《復仇者聯盟4》時已經犧牲,但隨著多元宇宙打開,這可能只是其中一個故事。(《復仇者聯盟4:終局之戰》劇照)

除此之外,為「紅女巫」配葡萄牙版本的女配音員Mariana Torres,她在社交平台投下震撼蛋,她曬出一張另一位配音演員Manolo Rey的合照,並寫下:「好事即將發生。」而後者就是杜比麥奎爾版蜘蛛俠葡萄牙版的重要配音人物。