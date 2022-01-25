【奇異博士2】疑似片場照流出　證湯告魯斯加盟MCU演鐵甲奇俠？

由班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）、黃凱旋（Benedict Wong）及Xochitl Gomez主演的《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）將在今年5月上映，而網上傳聞跟《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）一樣非常多，繼早前傳出第一代「蜘蛛俠」杜比麥奎爾（Tobey Maguire）亦會回歸參演後，近期還傳出兩代鐵甲奇俠將會出現。



多元宇宙的打開，除了為Marvel電影宇宙（MCU）帶來更多變化，也讓更多演員有機會重回Marvel電影宇宙。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

早前網上先傳出「鐵甲奇俠」將在《奇異博士2：失控多元宇宙》再次登場，但並非由羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）飾演，而是由湯告魯斯（Tom Cruise）以另一宇宙的鐵甲奇俠登場。不久網上流出一張疑似是湯告魯斯在《奇異博士2》的片場偷拍照。不過由於偷拍照清晰度欠佳，部分網民持觀望態度。

網上流出的片場偷拍照，指湯告魯斯為電影進行動作捕捉拍攝。（網上圖片）

然而近日又再傳來消息，指湯告魯斯的鐵甲奇俠非常厲害。據知情人士表示，湯告魯斯版的鐵甲奇俠有效地控制著鐵甲奇俠軍團Iron Legion，而他更是Marvel Illuminati（暫譯：光明會）成員之一：「他不單自稱為先知，而且他擁有三顆無限寶石。他出場的形式就像綠魔在《蜘蛛俠》對著鏡子說話一樣，當時湯告魯斯正與在他的宇宙被斬去首級的魁隆對話。」其實在《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）及《假如...奧創贏了？》（What If... Ultron Won?）中，機械人軍團同樣有出現，後者統領的軍團還所向披靡。

有指湯告魯斯的鐵甲奇俠非常厲害，他控制著鐵甲奇俠軍團Iron Legion。（網上圖片）

知情人士續指出，羅拔唐尼將再次回到Marvel電影宇宙，並飾演另一宇宙的鐵甲奇俠。在他另一版本的鐵甲奇俠宇宙中，在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）戰死的就是奇異博士。最後知情人士透露他們正對抗「紅女巫」，因為她在多元宇宙中是最強大的，而這也為《Secret Wars》留下伏筆。

影迷知道羅拔唐尼的鐵甲奇俠在《復仇者聯盟4》時已經犧牲，但隨著多元宇宙打開，這可能只是其中一個故事。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

除此之外，為「紅女巫」配葡萄牙版本的女配音員Mariana Torres，她在社交平台投下震撼蛋，她曬出一張另一位配音演員Manolo Rey的合照，並寫下：「好事即將發生。」而後者就是杜比麥奎爾版蜘蛛俠葡萄牙版的重要配音人物。