奇異博士2│新預告暗藏終極反派　25點重要分析率先理解所有角色

由班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、黃凱旋（Benedict Wong）、Chiwetel Ejiofor及伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）等主演的《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）先在超級碗2022上公開了30秒預告，之後公開了長近2分30秒的全新預告。究竟這兩條預告包含了甚麼訊息呢？下文為影迷整理了25個重點。



《奇異博士2：失控多元宇宙》今日推出兩條不同版本的預告，同樣非常震撼。（《奇異博士2：失控多元宇宙》超級碗預告擷圖）

先睇在超級碗2022上公開的30秒版本，大部份畫面在之後的完整版預告都有出現，當時有五個畫面相對震撼。第一個就是Defender Strange出現的畫面，而第二個就是神秘角色對戰溫黛、第三個當然時疑似X教授現身，而最後則是第4個版本的奇異博士，觀眾在《無限可能：假如…？》（What If...?）時認識的喪屍版奇異博士。

究竟紅女巫是否也是反派之一呢？（《奇異博士2：失控多元宇宙》超級碗預告擷圖）

在之後公布的完整版預告中，4個不同版本的奇異博士亦有登場，神秘角色對戰溫黛及疑似X教授現身的畫面亦有出現，但次回預告繼續震懾粉絲，皆因多元宇宙還帶來了兩位紅女巫，其中一位疑似是黑化版紅女巫。

奇異博士2│4不同版本奇異博士悉數登場 新預告驚見光頭角色回歸

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除此之外，預告見證了卡瑪泰姬（Kamar-Taj）淪陷、全新女超級英雄America Chavez的能力，另外亦提到《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）時開啟多元宇宙的後果等。即睇下圖10個重點分析！！！

1. 奇異博士開首談到「噩夢」（Nightmare），但有粉絲認為語帶相關，今集的終極反派就是傳過很多次的「夢魘」（Nightmare），而台灣傳媒當時稱這30秒預告為夢魘篇預告。

2.1 影迷首次見到全新女超級英雄America Chavez的能力，背後的星星是來自America Chavez的，皆因在原著漫畫中，她穿越多元宇宙就是靠這個星星。

2.2 然而影迷對America Chavez的起源故事是零，所以未知她是如何獲得力量。她擁有穿越多元宇宙的威力，也有飛行的本能。

3.1 Defender Strange在首條預告時已經現身。

3.2 超級碗預告有Defender Strange更清晰的樣貌。

4. 身為至尊魔法師的「王」遭攻擊，未知是來自「卡瑪泰姬」的戰役或是其他多元宇宙的威脅。

5. 奇異博士因褻瀆現實而遭逮捕，情形似乎像洛基被時間管理變異局（TVA）捉走，但似乎捉走奇異專士的組織擁有更大權力，這或代表還有其他組織管理著神聖的時間線。

6. 奇異博士被類似奧創的軍團押解。

7. Marvel電影宇宙或帶來粉絲期待已久的光明會（Illuminati），該組織由鐵甲奇俠Tony Stark所創立，看來莫道也是該組織的成員之一。在原著漫畫中，光明會成員還包括神奇先生、X教授、黑豹、奇異博士、Namor及黑蝠王等擁有高智商的超級英雄。

8. X教授回歸。

9. 目前粉絲對於神秘角色有三大猜測，分別是霹靂火、Marvel隊長的變異因子及Monica Rambeau。目前對於Monica Rambeau的機會較大，因為兩人早在劇集《溫黛與幻視》已有連繫，相信這是重賽。

10. 溫黛與紅女巫重返已遭毀滅的異象世界西景鎮。

點擊下圖即睇超級碗預告及完整預告分析！！！