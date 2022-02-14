奇異博士2│新預告暗藏終極反派　25點重要分析率先理解所有角色

由班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、黃凱旋（Benedict Wong）、Chiwetel Ejiofor及伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）等主演的《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）先在超級碗2022上公開了30秒預告，之後公開了長近2分30秒的全新預告。究竟這兩條預告包含了甚麼訊息呢？下文為影迷整理了25個重點。
先睇在超級碗2022上公開的30秒版本，大部份畫面在之後的完整版預告都有出現，當時有五個畫面相對震撼。第一個就是Defender Strange出現的畫面，而第二個就是神秘角色對戰溫黛、第三個當然時疑似X教授現身，而最後則是第4個版本的奇異博士，觀眾在《無限可能：假如…？》（What If...?）時認識的喪屍版奇異博士。
在之後公布的完整版預告中，4個不同版本的奇異博士亦有登場，神秘角色對戰溫黛及疑似X教授現身的畫面亦有出現，但次回預告繼續震懾粉絲，皆因多元宇宙還帶來了兩位紅女巫，其中一位疑似是黑化版紅女巫。
奇異博士2│4不同版本奇異博士悉數登場 新預告驚見光頭角色回歸
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除此之外，預告見證了卡瑪泰姬（Kamar-Taj）淪陷、全新女超級英雄America Chavez的能力，另外亦提到《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）時開啟多元宇宙的後果等。即睇下圖10個重點分析！！！
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