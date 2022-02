奇異博士2│新預告暗藏終極反派　25點重要分析率先理解所有角色

由班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)、黃凱旋(Benedict Wong)、Chiwetel Ejiofor及伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)等主演的《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)先在超級碗2022上公開了30秒預告,之後公開了長近2分30秒的全新預告。究竟這兩條預告包含了甚麼訊息呢?下文為影迷整理了25個重點。



《奇異博士2:失控多元宇宙》今日推出兩條不同版本的預告,同樣非常震撼。(《奇異博士2:失控多元宇宙》超級碗預告擷圖)

先睇在超級碗2022上公開的30秒版本,大部份畫面在之後的完整版預告都有出現,當時有五個畫面相對震撼。第一個就是Defender Strange出現的畫面,而第二個就是神秘角色對戰溫黛、第三個當然時疑似X教授現身,而最後則是第4個版本的奇異博士,觀眾在《無限可能:假如…?》(What If...?)時認識的喪屍版奇異博士。

究竟紅女巫是否也是反派之一呢?(《奇異博士2:失控多元宇宙》超級碗預告擷圖)

在之後公布的完整版預告中,4個不同版本的奇異博士亦有登場,神秘角色對戰溫黛及疑似X教授現身的畫面亦有出現,但次回預告繼續震懾粉絲,皆因多元宇宙還帶來了兩位紅女巫,其中一位疑似是黑化版紅女巫。

除此之外,預告見證了卡瑪泰姬(Kamar-Taj)淪陷、全新女超級英雄America Chavez的能力,另外亦提到《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)時開啟多元宇宙的後果等。即睇下圖10個重點分析!!!

1. 奇異博士開首談到「噩夢」(Nightmare),但有粉絲認為語帶相關,今集的終極反派就是傳過很多次的「夢魘」(Nightmare),而台灣傳媒當時稱這30秒預告為夢魘篇預告。

2.1 影迷首次見到全新女超級英雄America Chavez的能力,背後的星星是來自America Chavez的,皆因在原著漫畫中,她穿越多元宇宙就是靠這個星星。

2.2 然而影迷對America Chavez的起源故事是零,所以未知她是如何獲得力量。她擁有穿越多元宇宙的威力,也有飛行的本能。

3.1 Defender Strange在首條預告時已經現身。

3.2 超級碗預告有Defender Strange更清晰的樣貌。

4. 身為至尊魔法師的「王」遭攻擊,未知是來自「卡瑪泰姬」的戰役或是其他多元宇宙的威脅。

5. 奇異博士因褻瀆現實而遭逮捕,情形似乎像洛基被時間管理變異局(TVA)捉走,但似乎捉走奇異專士的組織擁有更大權力,這或代表還有其他組織管理著神聖的時間線。

6. 奇異博士被類似奧創的軍團押解。

7. Marvel電影宇宙或帶來粉絲期待已久的光明會(Illuminati),該組織由鐵甲奇俠Tony Stark所創立,看來莫道也是該組織的成員之一。在原著漫畫中,光明會成員還包括神奇先生、X教授、黑豹、奇異博士、Namor及黑蝠王等擁有高智商的超級英雄。

8. X教授回歸。

9. 目前粉絲對於神秘角色有三大猜測,分別是霹靂火、Marvel隊長的變異因子及Monica Rambeau。目前對於Monica Rambeau的機會較大,因為兩人早在劇集《溫黛與幻視》已有連繫,相信這是重賽。

10. 溫黛與紅女巫重返已遭毀滅的異象世界西景鎮。

