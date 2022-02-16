金像獎2022│《梅艷芳》榮獲12項提名　王丹妮︰估唔到有兩個提名

第40屆香港電影金像獎今日（2月16日）公布入圍名單，《梅艷芳》獲12個獎項提名，僅次於14個獎項的《智齒》。除此之外，由吳君主監製兼主演的《媽媽的神奇小子》憑9個提名排在第四位。



《梅艷芳》獲12個獎項提名，僅次於14個獎項的《智齒》。（《梅艷芳》劇照）

電影《梅艷芳》分別獲12項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳新演員等，導演梁樂民及一眾演員可謂功不可沒。曾憑《寒戰》奪得最佳導演及最佳編劇的梁樂民，今次憑《梅艷芳》再度獲得最佳導演提名。梁導演表示感謝金像獎、投資者及台前幕後的支持、鼓勵及信任：「我相信這個提名不只是我個人的榮譽，也是整部電影《梅艷芳》的榮譽。期待疫情能早點過去，電影能在戲院放映，我們能在大銀幕再見。」

王丹妮及廖子妤分別獲提名最佳女主角及最佳女配角。（《梅艷芳》劇照）

對於《梅艷芳》主角王丹妮入圍最佳女主角及最佳新演員提名，梁樂民則認為說：「每位提名者都十分優秀，能夠入圍已經非常難得，也是對Louise最好的鼓勵。無論得獎與否，她已是我心目中的最佳女主角。」

至於首次演出電影已獲得雙提名的王丹妮表示：「多謝金像獎可以畀我有呢個機會獲得提名，自己很開心，沒估到有兩個提名，第一部電影已有最佳新人提名、最佳女主角提名，我從來都冇諗過，在這部電影我學得很多，很感謝團隊，很感謝與我拍攝當中，一直行咁美好的過程的每一位工作人員、導演，所有一齊生活一段時間的同伴們，我覺得這個提名是有他們才有我，我會繼續努力，無論結果如何，我都好感恩，好多謝觀眾們支持，多謝大家喜歡這部電影，喜歡我演這個角色，是一個很大的鼓勵，無論如何我都會繼續努力，在演藝路上拍到更多好的電影讓大家看。」

古天樂憑《梅艷芳》獲提名最佳男配角。（《梅艷芳》劇照）

另外， 古天樂憑《梅艷芳》獲提名最佳男配角，他稱：「《梅艷芳》對我同好多人嚟講都係一部紀念梅姐，意義重大的電影，所以憑呢部電影獲提名最佳男配角，我感到特別開心同榮幸。另外真係希望向大家同心協力下，香港疫情可以盡快緩和，各行各業都盡快回到正軌，祝大家身體健康。」

而憑《梅艷芳》獲提名最佳女配角的廖子妤回應：「真係非常、非常、非常之開心，要多謝《梅艷芳》所有台前幕後工作人員，多謝導演梁樂民先生，多謝安樂電影，多謝江老闆（江志強先生），多謝戲中所有對手，特別是王丹妮小姐，亦恭喜她有雙提名，多謝Terence，多謝在天上的Ann姐，多謝梅姐、哥哥，希望這部戲在金像獎有好好的成績，我希望同工作團隊可以着靚靚一齊行紅地毯。」

《媽媽的神奇小子》合共有9項提名。（《媽媽的神奇小子》劇照）

除此之外，《媽媽的神奇小子》導演尹志文得知電影獲得多項提名後，其中包括最佳電影，差點喜極而泣：「好開心，要多謝蘇媽同偉仔，當然仲有天下一電影、監製吳君如小姐同埋電影台前幕後，沒有上述咁多位的幫忙，絕對冇可能有這部正能量，鼓舞人心的作品。」

至於同時入圍最佳新演員及最佳男主角的梁仲恆則表示：「多謝導演Jimmy 信任，有好多時候我覺得他信任我還大於我信任自己。多謝君如的賞識，給我這一個寶貴的演出機會。多謝張繼聰、鍾雪瑩、林家熙（Locker）、小豪哥，他們是不可多得的好對手。感謝偉仔、蘇媽用自己的人生成就這個故事，他們才是真正的hero。希望《媽媽的神奇小子》可在逆境中，帶給香港人一點鼓舞。」

梁仲恆同時入圍最佳新演員及最佳男主角。（《媽媽的神奇小子》劇照）

而同樣獲得兩項提名，角逐最佳新演員及最佳男配角的馮皓揚坦言沒有想過自己的名字會出現在入圍名單：「對自己而言大家喜歡我演出已很足夠，這次能入圍真的很多謝大家，亦很感恩遇到這部正能量電影。」

最後是憑《媽媽的神奇小子》主題曲《神奇之路》獲提名最佳原創電影歌曲的柳應廷（Jer），他表示：「蘇樺偉先生這位傳奇人物絕對是香港人必須知道的故事，佢奪金之路真的很不容易。另外很多謝導演Jimmy由《全民造星》 已留意我；還有君如，她給機會予年輕歌手唱電影主題曲，這是一個很大的信任。」

《媽媽的神奇小子》導演尹志文得知電影獲得多項提名後，其中包括最佳電影，差點喜極而泣。（《媽媽的神奇小子》劇照）

至於憑《馬達・蓮娜》入圍最佳女主角的周秀娜表示：「多謝導演陳雅莉同好對手張繼聰！我可以入圍已經好開心，入圍金像獎對我來說有好重大意義。因為電影拍攝時候適逢疫情，近日香港又係疫情爆發，好艱難，聽到入圍呢個消息都令自己心情有啲唔同。咁啱依家拍緊戲，嗰場戲講我啱啱瞓醒！我都想知我究竟係咪未醒仲發緊夢呀！」