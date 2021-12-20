爾冬陞證香港電影金像獎如期舉行：最低要求提名者優先入場

由郭富城、林家棟及任賢齊等主演的《臨時械劫》拍攝得如火如荼，今日（12月20日）劇組在葵涌貨櫃碼頭附近拍攝戲中其中一幕重頭戲，身為監製的爾冬陞今日亦有現身拍攝現場，他接受《香港01》訪問時，除了談到這部新戲外，還回應了關於來年香港電影金像獎的問題。



《臨時械劫》今日拍攝一幕重要戲份。（梁碧玲 攝）

《臨時械劫》由爾冬陞監製、麥啟光執導，前者在接受訪問時表示，導演曾經多次幫助他，更笑稱：「（麥啟光）幫人上位，拍好了幾個新導演。」而今次爾冬陞是幫助導演處理劇本上的事：「創作方面，每個導演都試過，包括我在內，比較擔心劇本想表達的事太多，首先協助他在創造上更集中，不要太貪心，因為篇幅有限。」他續指出今次劇本寫實兼充滿黑色幽默，雖然他並不擅長，但覺得娛樂性十足並非常有趣。

爾冬陞擔任《臨時械劫》監製。（梁碧玲 攝）

問到《臨時械劫》中所使用的黑色幽默是否主打香港市場時，爾冬陞直言：「粵語當然是，有人會擔心部戲製作大，需要一個更大的市場，但怕內地市場不接受。」然而他續解釋：「其實不會，因為港產片在內地仍然有其影響力，有好大群粉絲，但很難好像內地的電影一下子去到幾十億票房，主因問題是親切感。內地人口基數大，所以仍有一班港產片的粉絲。」他還表示黑色幽默是港產片的獨有的風格：「其實他們（內地觀眾）一直有看，第一批的觀眾應該是80後，而現在年輕觀眾看更多電影，他們會更容易接受。」

爾冬陞他接受《香港01》訪問時，除了談到這部新戲外，還回應了關於來年香港電影金像獎的問題。（梁碧玲 攝）

除此之外，爾冬陞也指出，除了要擔心劇本外，也擔心製作成本，但他認為這問題暫時沒法改變：「因為香港是一個進步社會，所有成本都高，包括生活成本及薪酬。同樣地，這工業遇到的問題，直接跟內地競爭，特別是新導演，最吃虧的是內地基本是收月薪，行政支出亦比較低……因為我們好多崗位是時薪，作為新導演，內地的確比較幸福。」

《臨時械劫》主打香港市場，但爾冬陞直言，部分內地觀眾都非常支持港產片。（梁碧玲 攝）

最後，爾冬陞也提到香港影迷最關心的香港電影金像獎，他表示已經開始籌備：「暫定在文化中心，也已經開放，但有座位的限制。」可是一切環節仍有待確認：「紅地毯還不確定，除了記者席外，還有部份位置會聚集人群，所以還在商量中。」

爾冬陞坦言，在目前這環境，只能做好準備：「目前我們只可以準備，你不知道將來的變化，但點都會舉辦，希望疫情不要惡化。我們最低的要求，主要獲提名的人優先入場，我們有19個獎項、一個終身成就獎及專業精神獎，每個獎項有5個提名，但獲提名的可能不止一個人，所以獲提名的人是最優先入場。」