金像獎2022│85歲謝賢首提名影帝　「以為拎完終身成就獎就無喇」

原定去年舉辦的第40屆香港電影金像獎在宣布延期一年舉行後，大會今日（2月16日）公布19個獎項的入圍名單。憑《殺出個黃昏》首獲金像獎提名的謝賢表示：「我嗰時入行未有金像獎，到有的時候，我又減產，以為三年前得到『終身成就獎』，終身？無喇？點知今年有機會有提名，電影就係咁神奇，我要多謝田立秋，多謝蔡鳳「馮寶寶」一齊殺出個黃昏。更加要多謝觀眾支持《殺出個黃昏》呢一部咁有心的電影！ 」



85歲的謝賢縱橫影壇近70年，今次是他首次獲提名金像獎最佳男主角。（《殺出個黃昏》劇照）

至於同樣憑《殺出個黃昏》而獲最佳女配角及最佳新演員的鍾雪瑩，她表示：「嘩！我正在吃西蘭花的時候收到這個消息！能和出色的電影人一同身處在這個名單，感到非常榮幸和幸運。非常謝謝大家，也謝謝《殺出個黃昏》。祝各位喜愛香港電影的朋友身體健康！」

而身為《殺出個黃昏》編劇兼監製的林家棟，他除了憑《殺出個黃昏》與何靜怡獲提名最佳編劇外，還憑《智齒》及《手捲煙》提名最佳男主角。家棟表示：「今次（提名）當然開心啦，除咗自己有提名，最開心係四哥有提名，當然包括新人鍾雪瑩。最緊要多謝成個團隊，因為參與的人都付出好大信任。《智齒》多謝監製Paco（黃柏高）、葉偉信、導演鄭保瑞，俾呢個機會我試吓做一個唔頹的男人，多謝所有參與的人，好似強哥（攝影指導鄭兆強）同埋所有提名人，能夠參與與有榮焉。嚟緊我地要繼續努力，希望再做好啲，將來有更多好電影出現。」

「孫女」鍾雪瑩亦憑電影獲最佳女配角及最佳新演員兩項提名。（《殺出個黃昏》劇照）

《智齒》則力壓《梅艷芳》獲最多14項提名，在戲中飾演女主角王桃的劉雅瑟首獲香港電影金像獎最佳女主角提名，之前她曾憑《麥路人》入圍角逐第39屆香港電影金像獎最佳女配角，最終不敵《叔·叔》的區嘉雯。

劉雅瑟稱：「我真的很感謝鄭保瑞導演將王桃這個角色交給我，從來沒有一個角色會讓我想在她的生命𥚃繼續下去。當初在拍《智齒》的時候，我就覺得，拍過《智齒》之後哪怕沒有戲拍，我都覺得我的職業生涯沒有遺憾。因為我深知一個演員遇到一個『好角色』太難了。也是因為智齒，讓我更有信心做一名演員，激勵著我走到了現在。很感謝評委們的肯定，讓我入圍金像獎。至於會不會拿獎，就要看我的王桃有沒有那麼幸運啊。」

在《智齒》中飾演女主角王桃的劉雅瑟首獲香港電影金像獎最佳女主角提名，而林家棟也憑這部電影角逐男主角，他亦憑《手捲煙》提名最佳男主角。（《智齒》劇照）

除了劉雅瑟（圖）外，最佳女主角的入圍名單還包括周秀娜、王丹妮、吳君如及鞏俐。（《智齒》劇照）

至於憑《智齒》獲提名最佳女配角的廖子妤則表示：「真係好開心！我要多謝《智齒》上上下下所有工作人員、多謝導演鄭保瑞先生、多謝出品公司、多謝我的對手家棟哥，多謝佢教我好多嘢！好希望之後可以參演到鄭保瑞導演的作品，同埋希望大家一齊可以着得靚靚行紅地氈，一齊enjoy金像獎呢個party！」而廖子妤亦憑《梅艷芳》提名角逐最佳女配角。

廖子妤憑《智齒》及《梅艷芳》兩部電影入圍角逐最佳女配角。（《梅艷芳》劇照）

至於奪得六屆香港電影金像獎最佳導演得主的許鞍華，她的作品《第一爐香》入圍角逐4個獎項，其中包括最佳攝影、最佳美術指導、最佳服裝設計、最佳原創電影音樂。她對此表示：「多謝金像獎大會，各個入圍名單都實至明歸，好公道！」

以許鞍華的電影人生為主題的紀錄片《好好拍電影》由文念中執導，他時榮獲新晉導演及最佳導演提名。（《好好拍電影》劇照）

至於以許鞍華的電影人生為主題的紀錄片《好好拍電影》，導演文念中同時榮獲新晉導演及最佳導演提名，對此他表示榮幸，並藉此呼籲港人多留意紀錄片：「今次獲得提名我感到相當榮幸同興奮，多謝大家對《好好拍電影》的肯定。纪錄片好像是第一次獲得提名金像獎最佳導演，希望以後大家可以對唔同類型題材的紀錄片有更多的鼓勵和支持。」