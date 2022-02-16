36歲周秀娜第二度入圍角逐金像獎　昔日「𡃁模」蛻變成準影后

第40屆香港電影金像獎入圍名單在今日（2月16日）揭曉，36歲的周秀娜憑《馬達・蓮娜》第二度入圍角逐最佳女主角寶座。昔日的「𡃁模」搖身一變，成為金像獎準影后，如今先跟影迷回顧她的蛻變經歷。



36歲的周秀娜從昔日的「𡃁模」搖身一變，成為金像獎準影后。（寫真圖片）

現年36歲的周秀娜，在潮州出生。她在十歲時隨家人移民香港。中學畢業後，原本任職職商店營業經理的她，獲模特兒公司星探發掘，並在2005年7月舉行的香港動漫節中的動漫模特競選奪得亞軍。之後開始獲不同的電影試鏡機會，而她首部參演的電影是2006年上映的《打雀英雄傳》，同年還演出了《新紮師妹3》及劇集《老馮日記》。

周秀娜拍過不少以性感為主的電影，其中包括《熱浪球愛戰》。（《熱浪球愛戰》劇照）

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在2008年，周秀娜在《絕代雙嬌》的「思樂冰」一角開始為人熟悉，再加上她的樣貌與名模樂基兒相似，故被傳媒稱為「翻版樂基兒」，進軍電影、歌唱、廣告及舞台界。然而說起她初期最轟動的一件事，相信就是她在2009年7月推出首本寫真集《Kissy Chrissie Saipan》，這本寫真集在書展期間有接近3萬本銷量，成績驚人。可是當時傳出寫真集內有幾張疑似走光相，因此不時有聲音質疑她靠賣弄身材和刻意「走光」搏出位。

周秀娜參演由周星馳執導、監製兼編劇的《西遊·降魔篇》，正式進軍內地電影市場。（《西遊·降魔篇》劇照）

周秀娜面對批評一於懶理，她更決心做一個更好的自己。她先在2013年電影《西遊·降魔篇》擔任女山賊「四煞」，成功進軍內地電影市場。電影全球票房超過2.15億美元，讓她在內地的人氣火速冒起。翌年她參演了由鄭丹瑞自編自導的電影《分手100次》，戲中她以素顏示人，面對愛情進退兩難的困局，劇情成功引起影迷共鳴，而她的演技也開始受到外界關注。

周秀娜與鄭丹瑞合作的的賀歲電影《小男人週記3之吾家有喜》成為2017年香港第四賣座港產片。（《小男人週記3之吾家有喜》劇照）

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三年後周秀娜再與鄭丹瑞合作，參演當年的賀歲電影《小男人週記3之吾家有喜》，電影成為2017年香港第四賣座港產片。同年，周秀娜參演了由彭秀慧自編自導的電影《29+1》，故事講述女性踏入三十歲的心態，亦談到不少女性的話題，與美容、愛情、成長及生與死等。周秀娜演活了角色「林若君」在面對30歲時的心態上轉變及內心掙扎，演出讓人眼前一亮，而她也憑電影首度入圍角逐香港電影金像獎最佳女主角獎。

《29+1》當年除了成為2017年香港第五賣座港產片外，還讓周秀娜首次入圍角逐最佳女主角寶座。（《29+1》劇照）

入行近16年的她今日憑《馬達・蓮娜》第二度入圍角逐最佳女主角寶座，她與張繼聰一同挑戰新戲路，在戲中飾演一位身在異地打工的單親媽媽。她在早前的訪問曾透露，曾為一場鬧交戲拍到崩潰，而這場鬧交戲最後用了三Take完成，非常厲害。

周秀娜演技再獲肯定，就是這幕鬧交戲，讓娜姐拍到崩潰。（《馬達・蓮娜》劇照）