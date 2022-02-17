金像獎2022│柯煒林6年前已出道仍獲提名新人　入圍資格係點訂？

第40屆香港電影金像獎昨日（2月16日）公布19個獎項的入圍名單，其中五位獲最佳新演員提名的演員都不約而同獲得主角或配角獎項；至於兩位獲提名角逐新晉導演文念中及李駿碩，前者憑首部作品《好好拍電影》入圍最佳導演；而後者則憑第二部作品《濁水漂流》再次入圍角逐最佳編劇獎。可能這時會有影迷問，為何李駿碩導演仍然可以憑《濁水漂流》入圍新晉導演獎；同樣拍過《點五步》及《中英街1號》的柯煒林也可以角逐最佳新演員呢？



《濁水漂流》是李駿碩的第二部個人導演作品。（《濁水漂流》劇照）

根據第40屆香港電影金像獎的參選資格及評選規則，對於「新晉導演」獎的參選資格有5點，其中包括1）參選人必須是持有香港永久性居民身份證的香港居民，但無年齡則沒有限制。2）參選人必須是參選電影的唯一導演。3）選電影必須是在2020年1月1日至2021年12月31日內在香港作首輪放映的電影，且完全符合以下「放映條件」。4）參選人執導之電影，以兩部為上限。5）曾獲得同類獎項之人士不可參選，曾獲得同類提名者則不在此限。

李駿碩去年憑《濁水漂流》榮獲第58屆金馬獎最佳改編劇本。（影片擷圖）

由於《濁水漂流》是李駿碩導演的第二部作品，亦是由他一個人執導的作品，而這部作品也在2021年6月3日上映，所以符合第2至第4點。雖然李駿碩曾憑《翠絲》提名第38屆香港電影金像獎最佳新晉導演，但當年是由《淪落人》的陳小娟奪得，所以李駿碩符合第5點資格，而今次也是他最後一次角逐新晉導演。除此之外，曾憑2015年電影《衝鋒車》角逐新晉導演獎的劉浩良，今次憑《除暴》第二次角逐，也是他最後一次角逐新晉導演獎。

陳健朗及李駿碩都成功入圍角逐新晉導演。（葉志明 攝）

至於「最佳新演員」，據參選資格及評選規則，最佳新演員參選人，須於參選年度前未曾以「主角」或「配角」身份參演任何電影，其參選的電影可多於一部，須屬本屆參選年度的香港電影；最佳新演員候選人能以一部電影同時角逐「最佳男或女主角」或「最佳男或女配角」獎項。所以今年入圍的五位新演員《梅艷芳》王丹妮、《殺出個黃昏》鍾雪瑩、《媽媽的神奇小子）梁仲恆、《媽媽的神奇小子》馮皓揚及《濁水漂流》柯煒林都分別入圍角逐主角獎或配角獎。

至於柯煒林雖然曾參演《點五步》及《中英街1號》，但相信這兩部作品他都不是以「主角」或「配角」身份參演這兩部電影。再翻閱網上資料顯示，在過去五屆中，只有第35屆的最佳新演員及第36屆新晉導演得主曾推出過作品，前者是《踏血尋梅》白只，在此之前，他曾客串2006年上映的《打雀英雄傳》：至於後者則由《一念無明》黃進奪得，在此之前，他曾聯同其他導演執導《Good Take》。