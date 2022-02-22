【雷神4】周邊商品曝光全新藍色戰衣　造型跟流出版海報一模一樣

由Taika Waititi執導，基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、泰莎湯遜（Tessa Thompson）、妮妲莉寶雯（Natalie Portman）及基斯頓比爾（Christian Bale）主演的《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）將在今年7月初上映，對於電影的消息公布的不多，僅流出過部份角色造型及一張疑似海報。然而近日有網民發現電影的周邊商品，其玩具設計竟然與早前流出的海報非常相似。



妮妲莉寶雯在2019年的聖地牙哥國際漫畫展上接過Mjolnir。（IMDb 圖片）

在去年12月初，網上流傳一張稱聲是《雷神奇俠4》的官方海報，當時見到飾演雷神的基斯咸士禾夫換上全新的藍色戰衣，還見到妮妲莉寶雯的角色Jane Foster已經成為女超級英雄Mighty Thor，當時還見到Korg亦以新造型亮相，另外還有泰莎湯遜飾演的瓦爾基里和由兩頭羊Tanngrisnir及Tanngnjóstr領航的一艘屬於聖域界的船，後者曾在網上流出的片場照出現。

然而當時導演Taika Waititi卻否認這是官方海報，他在Twitter寫道：「這非常不好，我真的有點希望這是官方海報。如果我負責海報（設計），我絕對會這樣做。」

《雷神奇俠4》導演Taika Waititi否認流出版是官方海報。（Twitter 擷圖）

然而約兩個多月後，電影的周邊商品竟出現跟海報設計一模一樣的玩具，疑似印證了當時流出的海報是官方設計的。皆因雷神玩具的設計跟海報上的造型一模一樣，換上一套藍色的新戰衣。由導演飾演的Korg亦換上新造型，而妮妲莉寶雯的Mighty Thor亦有在玩具套裝中出現。