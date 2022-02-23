蜘蛛俠3｜外網瘋傳藍光版收錄5大刪減片段　加長版有望再登大銀幕

Marvel與Sony合作推出的2021年度壓軸鉅作《蜘蛛俠：不戰無歸》，上映後好評如潮，尤其蜘蛛俠三代同堂，深受影迷喜愛，全球票房累積18.32億元，更擊敗《阿凡達》登全美影史第3名寶座。近日，二代蜘蛛俠安德魯加菲（Andrew Garfield）透露自己當初覺得38歲還在穿緊身蜘蛛裝很蠢。



安德魯加菲自認38歲穿蜘蛛裝很蠢

安德魯加菲近日作客英國知名脫口秀《The Graham Norton Show》，談到再度回歸飾演彼得帕克的心情，加菲表示原先認為自己太老無法再演了。

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不過，視一代蜘蛛俠杜比麥奎爾（Tobey Maguire）為偶像的他，在得知杜比麥奎爾也會回歸後，便覺得自己沒理由拒絕。只不過想到要再穿上緊身蜘蛛裝，加菲忍不住脫口自爆當初認為這是很愚蠢的想法，「尤其服裝方面，一個38歲的男人穿著緊身蜘蛛裝」，直呼是非常可怕的嘗試。

值得一提的是，《蜘蛛俠：不戰無歸》先前傳出將上映加長版，消息也被 Marvel Studios Spoilers subreddit 版主團隊證實，「可能於3月11日再登大銀幕」。此外，《蜘蛛俠：不戰無歸》的藍光版也被爆將收錄超過100分鐘的花絮特輯，還有5個刪減畫面。

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