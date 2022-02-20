奇異博士2│網上流出疑似死侍劇照　兼傳奧斯卡影后加盟演女魔法師

由班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、黃凱旋（Benedict Wong）、Rachel McAdams、Xochitl Gomez、Chiwetel Ejiofor及伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）等主演的《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）早前公開了超級碗及次回預告，彩蛋多不勝數瞬間讓粉絲陷入瘋狂，特別是X教授開聲一刻。除此之外，有影迷從海報疑似找到死侍的蹤影。雖然賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）已經否認，但近日在網上卻流出一張聲稱未經後製的劇照，就見到死侍被囚禁在密室內，跟預告其中一幕非常相似。



電影將在5月上映，相信很多粉絲都希望電影明天即刻上映。（《奇異博士2：失控多元宇宙》劇照）

有粉絲早前從電影海圾找到不少蛛絲馬跡，其中包括有暫時僅在《無限可能：假如…？》（What If...?）出現的卡達隊長，其盾牌出現在海報上。甚至有粉絲還找到死侍用手指掩住嘴巴的相片。目前《奇異博士2》的疑似客串名單比《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）還要強。

【奇異博士2】全新海報暗藏15彩蛋 死侍、卡達隊長或驚喜現身？

+ 15

雖然如此，但早前「死侍」賴恩雷諾士接受外媒《Variety》訪問時，例牌否認會在《奇異博士2》出現：「我想我真的不應該評論，我確實不在這部電影。我可能不是一個可靠的解說者，但是我保證，我不會在電影出現。」可是否認消息一出，就讓大家聯想到安德魯加菲（Andrew Garfield）在多次否認後，最後卻在《蜘蛛俠：不戰無歸》出現。

「死侍」賴恩雷諾士例牌否認他的角色會在《奇異博士2》登場。（《死侍：不死現身》劇照）

除此之外，在賴恩雷諾士否認死侍會在《奇異博士2》出現後，網上流出一張聲稱未經後製的劇照，見到死侍被囚禁在密室內，跟預告其中一幕非常相似。當時有粉絲已經猜測這是屬於光明會或光照會（Illuminati），或者因為America Chavez穿越多元宇宙，因此引起Illuminati的注意，因此把她囚禁在組織內。至於死侍同樣擁有穿越不同空間的能力，這也解釋了他為何會來到《奇異博士2》的線間線，並順理成章在Marvel電影宇宙（MCU）中亮相。

奇異博士2│新預告暗藏終極反派 25點重要分析率先理解所有角色

+ 23

另外，先前精準預測《蜘蛛俠：不戰無歸》的Twitter帳號「My Time To Shine Hello」亦有發文，公開聲稱會客串《奇異博士2》的名單，其中包括柏德烈史釗活（Patrick Stewart）飾演的X教授、Halley Hatwell飾演的卡達隊長、Lashana Lynch版的黑人Marvel隊長、傳了很久將由約翰卡辛斯基（John Krasinski）飾演的神奇先生及Anson Mount回歸飾演黑蝠王。如果這名單是真的話，奧斯卡影后查理絲花朗（Charlize Theron）將飾演奇異博士的愛人Clea，她同樣為魔法師。另外，還有聖域界族人Balder Odinson及磁力王，但兩者卻沒有寫上演員名字，而劇透者最後更表明客串名單不止這麼少。