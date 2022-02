奇異博士2│網上流出疑似死侍劇照　兼傳奧斯卡影后加盟演女魔法師

由班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)、黃凱旋(Benedict Wong)、Rachel McAdams、Xochitl Gomez、Chiwetel Ejiofor及伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)等主演的《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)早前公開了超級碗及次回預告,彩蛋多不勝數瞬間讓粉絲陷入瘋狂,特別是X教授開聲一刻。除此之外,有影迷從海報疑似找到死侍的蹤影。雖然賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)已經否認,但近日在網上卻流出一張聲稱未經後製的劇照,就見到死侍被囚禁在密室內,跟預告其中一幕非常相似。



電影將在5月上映,相信很多粉絲都希望電影明天即刻上映。(《奇異博士2:失控多元宇宙》劇照)

有粉絲早前從電影海圾找到不少蛛絲馬跡,其中包括有暫時僅在《無限可能:假如…?》(What If...?)出現的卡達隊長,其盾牌出現在海報上。甚至有粉絲還找到死侍用手指掩住嘴巴的相片。目前《奇異博士2》的疑似客串名單比《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)還要強。

雖然如此,但早前「死侍」賴恩雷諾士接受外媒《Variety》訪問時,例牌否認會在《奇異博士2》出現:「我想我真的不應該評論,我確實不在這部電影。我可能不是一個可靠的解說者,但是我保證,我不會在電影出現。」可是否認消息一出,就讓大家聯想到安德魯加菲(Andrew Garfield)在多次否認後,最後卻在《蜘蛛俠:不戰無歸》出現。

「死侍」賴恩雷諾士例牌否認他的角色會在《奇異博士2》登場。(《死侍:不死現身》劇照)

除此之外,在賴恩雷諾士否認死侍會在《奇異博士2》出現後,網上流出一張聲稱未經後製的劇照,見到死侍被囚禁在密室內,跟預告其中一幕非常相似。當時有粉絲已經猜測這是屬於光明會或光照會(Illuminati),或者因為America Chavez穿越多元宇宙,因此引起Illuminati的注意,因此把她囚禁在組織內。至於死侍同樣擁有穿越不同空間的能力,這也解釋了他為何會來到《奇異博士2》的線間線,並順理成章在Marvel電影宇宙(MCU)中亮相。

另外,先前精準預測《蜘蛛俠:不戰無歸》的Twitter帳號「My Time To Shine Hello」亦有發文,公開聲稱會客串《奇異博士2》的名單,其中包括柏德烈史釗活(Patrick Stewart)飾演的X教授、Halley Hatwell飾演的卡達隊長、Lashana Lynch版的黑人Marvel隊長、傳了很久將由約翰卡辛斯基(John Krasinski)飾演的神奇先生及Anson Mount回歸飾演黑蝠王。如果這名單是真的話,奧斯卡影后查理絲花朗(Charlize Theron)將飾演奇異博士的愛人Clea,她同樣為魔法師。另外,還有聖域界族人Balder Odinson及磁力王,但兩者卻沒有寫上演員名字,而劇透者最後更表明客串名單不止這麼少。