【奇異博士2】全新海報暗藏15彩蛋　死侍、卡達隊長或驚喜現身？

由班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、黃凱旋（Benedict Wong）、Chiwetel Ejiofor及伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）等主演的《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）早前公開了超級碗預告及次回預告，瞬間讓觀眾陷入瘋狂狀態。然而近期有粉絲發現，原來不只預告暗藏驚喜，連海報都充滿彩蛋。
當時新預告除了有4位不同版本的奇異博士外，還帶來了三位紅女巫。除此之外，粉絲期待已久的變種特攻亦終於亮相Marvel電影宇宙（MCU），而首位出現的角色相信就是由柏德烈史釗活（Patrick Stewart）飾演的X教授。除此之外，有一位神秘角色大戰溫黛，目前網上猜測這角色或可能是由湯告魯斯（Tom Cruise）飾演的反派Superior Iron Man，但仍有粉絲認為是霹靂火、Marvel隊長的變異因子及Monica Rambeau。
奇異博士2│新預告暗藏終極反派 25點重要分析率先理解所有角色
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當大家以為預告已經誇張之際，沒想到有粉絲從《奇異博士2》的海報找到15個彩蛋。
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對於有影迷從《奇異博士2》的海報上找到死侍的線索，飾演該角色的賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）在2月17日接受外媒《Variety》訪問時，例牌否認：「我想我真的不應該評論，我確實不在這部電影。我可能不是一個可靠的解說者，但是我保證，我不會在電影出現。」然而大家都知道，安德魯加菲（Andrew Garfield）在多次否認後，最後卻在《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）中出現，影迷是否更覺得愈刻意否認，出現的機會就愈大呢？
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