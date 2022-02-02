梅艷芳｜炒人魷魚兼報復　成件褸倒滿可樂：炒我？你呢個冚家X！

電影《梅艷芳》早前上映時聲勢浩大，票房大收6200萬，官方加碼推出《梅艷芳》足本導演版，一共有5集，首集將於今午大年初二（2/2）4時於串流平台Disney+上架。



Disney+在年初二推出「足本導演版」《梅艷芳》，當中有不少在戲院上映時刪去的片段。（電影劇照）

一連五集的《梅艷芳》足本導演版內，將新增超過1小時在電影版未曝光片段，首集講到梅艷芳因家境窮困，年紀小小已經跟家姐梅愛芳一同唱歌幫補家計，後來在一次偶然之下遇上黎小田（白只 飾），講到無綫跟華星合作舉辦新秀歌唱大賽，黎小田推薦她去參加，並不會再在扮演歌廳東主的袁富華的歌廳唱歌，白只笑言：「你被豉椒炒魷魚了。」不忿氣的袁富華就大叫：「不是你炒我，是我炒你啊！」

白只笑言：「你被豉椒炒魷魚了。」（影片擷圖）

在足本導演版本中，其實仍有後續。當梅艷芳聽到袁富華大叫後，她就跟梅愛芳去到後台更衣室，家姐負責把風，妹妹就向他的外套倒了足足兩支汽水、吐香蕉和口水在他的褸袋中，然後大鬧：「炒我？你這個冚家X！全身曱甴看你怎樣死！」然後兩姊妹就逃離案發現場！

點擊即睇新畫面：

+ 2

點擊睇4大未曝光畫面：