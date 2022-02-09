《梅艷芳》展現梅姐戀愛大過天心態　2001年證生子宮瘤憂生育

《梅艷芳》（導演版）今日（8/2）於disney+上架第二集，首集由梅姐的童年講起，贏下新秀冠軍，投身樂壇，代表香港出席第12屆東京音樂節後，聲勢日隆，正向天后之路邁進。來到第二集，故事一轉談到梅姐的感情世界，除了日本歌手後藤夕輝的出現，還會有兩段感情發生。



今集在梅姐身邊會出現不少心儀對象，其中一個是朱鑑然飾演的廣告男主角。（《梅艷芳》劇照）

2001年證實有子宮瘤

第二集一來便透露梅姐於2001年，發現自己有子宮瘤。跟當年坊間不斷傳出梅姐身體不適的傳聞相近，而最後在2003年9月向外宣佈證實罹患子宮頸癌，並透露起初採取保守治療方法，但中醫治療效果不佳，隨後才接受化療及電療，可惜一切都來得太遲。這場戲講到最令梅姐擔心的，不是做不做手術問題，而是手術後會失去生育能力，而飾演醫生的張松枝，亦婉轉地說可以領養小朋友代替，可見這正正刺中梅姐的痛處。

劇情講梅姐一直受腹痛困擾，直至經醫生檢查後才證實有子宮瘤。（《梅艷芳》影片截圖）

戀愛大過天甘做背後女人

劇情先講到梅姐遇上以近藤真彥做藍本的日本歌手後藤夕輝，二人在記者會上相遇便一見鍾情，愛得纏綿。戀愛大過天的梅姐不但全情投入，更甘願放下身段到日本當小人妻，每日在家中煮飯打理家頭細務，等後藤工作後回家一齊浪漫溫馨。

梅姐在男友面前，甘心做一個小女人。（《梅艷芳》劇照）

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可惜正因為過於投入，梅姐在舉行首次演唱會期間都身處日本，唱片公司蘇生都感到不對勁，對她加以訓話希望專心工作。不過最致命是後藤夕輝經理人公司的社長，在一次突擊二人約會下斷正，並嚴厲責斥後藤要斬纜，令這段異地情緣被逼告終。

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戲中講到《胭脂扣》原本想找鄭少秋做十二少，但梅姐有意見，並推薦找張國榮。（《梅艷芳》影片截圖）

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假的戀愛都願接受

情場失意，梅姐便全心全意放在工作上，不過劇情講到梅姐其實一直都有顆恨嫁的心，身邊都有不少心儀對象出現，但往往都有各自的問題無疾而終。例如一齊拍鐵達時「天長地久」廣告的男主角（朱鑑然 飾），雖然二人情投意合，但男方眼見對方事業如日中天，跟自己有段距離，在男人自尊心作祟下黯然離去。

電影重現《鐵達時》廣告一幕幕畫面。（《梅艷芳》劇照）

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而另一由黎學勤飾演的男友角色，只是純粹貪圖梅姐的金錢和禮物，並非真心相愛。縱使梅姐明知並非真情，但亦不抗拒交往，目的就是從中獲得一絲愛意，一暖心頭，可見梅姐內心的空虛寂寞。