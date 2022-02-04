蜘蛛夫人｜Marvel開拍蜘蛛俠外傳　「格雷女」狄高達莊遜有望擔正

Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）票房大賣，該片榮登影史票房第六高電影，電影公司乘勢加碼擴展《蜘蛛俠》版圖，有傳官方想開拍外傳《Madame Web》。



狄高達莊遜近年投資生活用品生意，做埋商界女強人。（Getty Images）

根據原着漫畫「蜘蛛網夫人」是個上了年紀的失明女子，因神經肌肉系統有問題而導致行動、呼吸不便，須靠連着蜘蛛網的機器來續命。

不過她具有預知能力，更曾協助過蜘蛛俠找到被綁架的人士，由於《蜘蛛俠：不戰無歸》已開展出「多元宇宙」，或許會在未來的電影中看到更多不同的角色。

「蜘蛛網夫人」是位上年紀且失明的女子，因神經肌肉系統有問題而導致行動、呼吸不便，須靠連着蜘蛛網的機器來續命。

據外媒報導，現時正在跟《格雷的五十道色戒》女主角狄高達莊遜（Dakota Johnson）洽商，如若事成，該片將會成為SONY、Marvel宇宙的首部女性為主的超級英雄片，但有網民對於狄高達莊遜飾演「蜘蛛網夫人」一角反應兩極，有網民指出覺得安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）較為適合，反正現時Marvel都會允許一人飾演多個角色。