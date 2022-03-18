傳41歲「洛基」湯赫度斯頓已訂婚　女友無名指巨鑽唔覺意放閃

41歲男神「洛基」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）傳出已經訂婚，而未婚妻同是演員，37歲的Zawe Ashton，是前烏干達總統的孫女。
事源二人早前出席英國電影學院獎（BAFTA）時，於主持人AJ Odudu的社交平台上載的一張相片可見，Zawe Ashton的無名指上戴上一枚火力十足的巨鑽戒，立即掀起關注，相信二人已訂婚。兩位於2019年，因為一同演出舞台劇《Betrayal》(台譯︰背叛)而擦出愛火，並於同年開始交往，有指翌年便過住同居生活，感情相當穩定。
Zawe Ashton是舞台劇演員，父親是英國人，母親來自烏干達，因為外祖父是烏干達總統，入行以來備受關注，一直在舞台演出的她，與湯赫度斯頓交往後開始讓更多人認識，更於上年9月宣布將會加盟Marvel大家庭，有份拍攝《Marvel隊長2》，據透露是飾演一名反派。
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