傳41歲「洛基」湯赫度斯頓已訂婚　女友無名指巨鑽唔覺意放閃

41歲男神「洛基」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）傳出已經訂婚，而未婚妻同是演員，37歲的Zawe Ashton，是前烏干達總統的孫女。

主持人AJ Odudu的社交平台上載的一張相片可見，Zawe Ashton的無名指上戴上一枚火力十足的巨鑽戒。（AJ Odudu＠IG相片）

事源二人早前出席英國電影學院獎（BAFTA）時，於主持人AJ Odudu的社交平台上載的一張相片可見，Zawe Ashton的無名指上戴上一枚火力十足的巨鑽戒，立即掀起關注，相信二人已訂婚。兩位於2019年，因為一同演出舞台劇《Betrayal》(台譯︰背叛)而擦出愛火，並於同年開始交往，有指翌年便過住同居生活，感情相當穩定。

湯赫度斯頓攜同女友出席英國電影學院獎（BAFTA）。（視覺中國）

Zawe Ashton是舞台劇演員，父親是英國人，母親來自烏干達，因為外祖父是烏干達總統，入行以來備受關注，一直在舞台演出的她，與湯赫度斯頓交往後開始讓更多人認識，更於上年9月宣布將會加盟Marvel大家庭，有份拍攝《Marvel隊長2》，據透露是飾演一名反派。