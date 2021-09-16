「洛基」湯赫度斯頓孖女友西班牙玩水　激罕露出腹肌、人魚線！

憑Marvel「洛基」一角紅爆全球的湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）於2019年爆出戀情，對方是小他3歲的英國女星舞台劇拍檔Zawe Ashton，據知兩人均視對方為終生伴侶，低調拍拖的兩人看似乎相當穩定。
日前湯赫度斯頓跟Zawe Ashton被拍到在西班牙Ibiza的海邊拍拖，湯赫度斯頓更鮮有地露肉，赤裸上身穿上黑色中褲的他露出難得一見的腹肌和人魚線！
被拍到的照片中，湯赫度斯頓跟女友Zawe Ashton一同圍上情侶裝橙白色毛巾，Zawe Ashton着上彩色比堅尼，兩人在海中暢泳的二人有說有笑，在海中相擁甜蜜的親吻，外媒形容湯赫度斯頓看似比起以前更加迷戀Zawe Ashton。
事實上數起湯赫度斯頓跟女友在海邊玩，必定會想起他跟前女友Taylor Swift的一次約會，當時湯赫度斯頓身穿「I♥TS」的白色背心，超級高調示愛，令人印象深刻。
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