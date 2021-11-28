奇異博士2│演員名單更新　《洛基》三重要角色將加入多重宇宙困局

由班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）及伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）主演的《奇異博士2》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），早前傳出劇組需要在洛杉磯舉行「大量新的拍攝」及「重要」的補拍，近日「奇異博士」班尼迪甘巴貝治開腔回應相關傳聞。隨著補拍展開，劇組名單更新，見到讓影迷非常期待的組合。
據「奇異博士」班尼迪甘巴貝治跟英國電影雜誌《Empire》表示，《奇異博士2》的補拍已經開始：「我們正處於補拍中，我們很努力地追趕進度，從而讓電影做得更好。我們要做得更好，同時也包括因為物流及新冠肺炎而無法完成的拍攝，我們因為這而延誤了拍攝。幸運的是，雖然電影製作慢了點，但沒有在製作時出現太多（延誤）。」
隨著補拍展開，劇組名單也獲得更新，Marvel劇集《洛基》（Loki）的三名主角，盛傳都會加入《奇異博士2》的演出陣容。據IMDb的資料顯示，Matt LaBorde、Sarah Irwin及Chris Brewster獲邀加入《奇異博士2》劇組，並各自擔任演員的動作替身。
第一位是湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）的替身，即洛基的主演、中間的是Sophia Di Martino，她是希依維的主演，而最後一位則是奧雲威爾遜（Owen Wilson）的替身，即是Mobius M. Mobius的角色。雖然消息未獲確認，但由於《洛基》帶來多元宇宙，而《奇異博士2》的其中一位編劇正是《洛基》的首席編劇Michael Waldron。
【奇異博士2】傳劇組將在洛杉磯進行6星期補拍 或牽涉重要場景「奇異博士」班尼迪甘巴貝治自爆曾確診肺炎：「真係好恐怖」奇異博士2│概念圖驚見已死奧創復活 X-Men成員或以反派身份亮相【蜘蛛俠3】未後製劇照流出 揭4大反派被囚「奇異博士」至聖所《What If...?》抄《西遊記》 奇異博士學周星馳狂回過去【奇異博士2】傳X-Men成員現身 與紅女巫世紀大戰奇異博士2｜外媒爆將加入Fox角色控制紅女巫 「X教授」呼聲最高紅女巫撐黑寡婦被迪士尼列入黑名單？《奇異博士2》恐提早被賜死