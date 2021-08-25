【蜘蛛俠3】預告7大分析　拘留所一幕引證夜魔俠出手助脫身

由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya及班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）等主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），首條預告終於在今日正式出爐。除了見到奇異博士外，相信粉絲的目光都被回歸飾演「八爪魚博士」的Alfred Molina所吸引。然而除了八爪魚博士外，網上還傳出預告隱藏了另外四位反派，更指出《蜘蛛俠：不戰無歸》將衍生粉絲引頸以待的《復仇者聯盟5》。



蜘蛛俠的真身在《蜘蛛俠：決戰千里》時已經被識破。（《蜘蛛俠：不戰無歸》預告擷圖）

《蜘蛛俠：不戰無歸》的首條官方預告長約3分鐘，而這條預告也提醒粉絲，蜘蛛俠的身份在《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）時已經遭識破，當時《號角日報》的主播J. Jonah Jameson公布一條蜘蛛俠殺死神秘客的短片，內容是後者謊稱前者就是策劃倫敦襲擊的主腦，並不因此而殺害了他，甚至還公開了蜘蛛俠就是Peter Parker，而當時Peter Parker也正在觀看電視直播，他知道自己將會大禍臨頭。

Peter Parker成為頭號敵人。（《蜘蛛俠：不戰無歸》預告擷圖）

1. 向Steve Ditko致敬

從預告開始見到，當時Peter Parker與MJ躺臥在某大樓的天台位置，雖然前者仍有笑容，但卻非常擔憂，之後鏡頭一轉就是當時《蜘蛛俠：決戰千里》的片段，見到《號角日報》的主播J. Jonah Jameson向外公布了蜘蛛俠的真身就是Peter Parker。在天台的後方，見到創作蜘蛛俠及奇異博士的美國漫畫家兼作家Steve Ditko，而今次他筆下兩位角色將要在大銀幕中合作。

白色字寫有「Ditko」，向這位創造蜘蛛俠及奇異博士的已故漫畫家致敬。（《蜘蛛俠：不戰無歸》預告擷圖）

2. 「損害控制公司」再度出現

之後去到一幕疑似審訊的場景，其中一位詢問Peter Parker的人，相信大家對他的組織不會太陌生，他是隸屬「損害控制公司」（Department of Damage Control）的職員，而這組織首次出現在《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）中，是由「鐵甲奇俠」Tony Stark與美國政府合作成立的，他們專門修復由超級英雄與反派衝突所造成的財產損失。

「損害控制公司」的職員再次出現。（《蜘蛛俠：不戰無歸》預告擷圖）

3. 「夜魔俠」以律師身份現身？

然而當時出現一個放下多個檔案的男子，力度相當大兼發出巨響，有粉絲推斷由於由於他是一位盲人律師，故看不見桌子與文件的距離，而隨後Peter Paker回望他的表情也似有伏線。由於沒有展示該男子的面貌，於是粉絲聯想大有可能是「夜魔俠」Matt Murdock。

莫非這位白衫人士就是粉絲期待已久的Matt Murdock，之下曾傳出Charlie Cox曾在片場拍攝。（《蜘蛛俠：不戰無歸》預告擷圖）

4. 奇異博士成為蜘蛛俠導師

之後見到Peter Parker尋找奇異博士幫忙，然而早在去年10月，外國傳媒《The Hollywood Reporter》率先報道，奇異博士將成為蜘蛛俠的新導師，而今次預告中，見到奇異博士一掌把Peter Parker的靈魂打出，就好像當初奇異博士受了至尊法師古一的一掌，當時後者表示，要掌握一種力量，就要先學會屈服其中。

跟《奇異博士》一幕非常相似。（《蜘蛛俠：不戰無歸》預告擷圖）

5. 「多元宇宙」

另外，預告又提到「多元宇宙」的概念，甚至於有粉絲發現如劇集《洛基》所提及的分歧點事件（The Nexus Event），見到蜘蛛俠穿上全新黑金色戰衣，疑似出現在梅姨工作的慈善機構，但他脫下頭套後，表現得非常荒張，是否代表他是蜘蛛俠的其他變異因子。

有指這幕是關於「分歧點事件」，當時劇集《洛基》講述洛基對希依維產生愛慕，造成前所未出現過的分歧點事件，並通知時間變異管理局修正時間線。（《蜘蛛俠：不戰無歸》預告擷圖）

6. 《WandaVision》有伏筆

至於蜘蛛俠身份外洩這橋段是來自《Spider-Man: One More Day》的故事，當時講述蜘蛛俠因「Civil War」後，Peter Parker的蜘蛛俠身份遭外洩，導致梅姨被襲擊昏迷及留醫，而Peter Parker當時是尋求Mephisto協助，而後者已經多次傳出會在Marvel電影宇宙出現，當時《WandaVision》被刪走的第10集盛傳留有他的伏筆。

《WandaVision》被刪走的第10集盛傳留有Mephisto的伏筆。（《WandaVision》劇照）

7. 「Sinister Six」或延續至《復仇者聯盟5》

最後當然是有粉絲從預告找到疑似找到「Sinister Six」反派的蹤影，其中包括變成黃色的電魔、八爪魚博士、及「綠魔」的炸彈等。另外，有粉絲指見到「沙人」及「蜥蜴人」的線索。