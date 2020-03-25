《美國隊長》對白早藏Moon Knight伏線　編劇揚言想拍獨立電影

新型冠狀病毒（俗稱：武漢肺炎）肆虐全球，不少電影上映無期，影迷只好留在家中重溫舊作。近日有外國網民重看Marvel電影時，發現《美國隊長》（Captain America）系列中暗藏Moon Knight的彩蛋。難怪Marvel電影總裁Kevin Feige在去年7月於聖地亞哥國際漫畫展上宣布會推出其個人影集。

Marvel電影總裁Kevin Feige過去曾多次表示最希望探索「Moon Knight」的故事。（網上圖片）

Marvel電影總裁Kevin Feige過去曾多次表示「Moon Knight」是其中一個他最希望引入Marvel電影宇宙的角色。如今「Moon Knight」這角色終獲得其個人影集，並暫定於2022年在Disney+啟播。可是，原來「Moon Knight」的首條線索可以追溯至2014年。

Marvel電影總裁Kevin Feige指出，《Moon Knight》劇集暫定於2022年在Disney+啟播。（官方圖片）

在《美國隊長2》（Captain America: The Winter Soldier）中，九頭蛇（Hydra）特工Jasper Sitwell當時向美國隊長、黑寡婦及飛隼透露了「洞察計劃」（Project Insight）的目標：「你！埃及開羅某位新聞主播、國防部副部長、艾奧瓦城某中學的畢業代表、Bruce Banner、Stephen Strange，任何對九頭蛇造成威脅的對象，不管現在還是未來」。當時影迷只記住了「Stephen Strange」這名字，也是之後出現的《奇異博士》。最重要的是，「Stephen Strange」當時仍未是奇異博士，所以Jasper Sitwell稱他為一位出色的外科醫生。可是，影迷當時忽略了Moon Knight的首條線索，就是「埃及開羅的某位新聞主播」，原來這是Moon Knight的首條伏線。

Jasper Sitwell當時曾透露「洞察計劃」中的多個名字，包括Stephen Strange。（《美國隊長2》影片擷圖）

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之後關於「埃及」的這條線索在《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）更加明確，當時Thunderbolt Ross上將向復仇者展示他們應為部份災難負責，當中包括《復仇者聯盟》（Avengers）中的紐約之戰、《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）中的索高維亞戰役及變形俠醫在巴西的事件等，但其中一些事件當時尚未清楚，部份事件發生在俄羅斯、中國、澳洲及埃及。再次證明「洞察計劃」認為開羅的某位新聞主播就是引起嚴重威脅的罪魁禍首之一。

Thunderbolt Ross向復仇者表示，他們也需要就黃圈的災難負起責任，而其中一個黃圈就是埃及。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

上述這兩部作品均由羅素兄弟執導，並由Christopher Markus及Stephen McFeely聯合編劇。Christopher Markus曾表示希望將來會負責製作「一部非常優秀的《Moon Knight》電影。」由於他是「Moon Knight」的忠實粉絲，或者可以想像到，他在這兩部《美國隊長》電影已經靜靜地埋下伏筆。而在這兩部《美國隊長》電影中，兩人也把「飛隼」及「蜘蛛俠」引入到Marvel電影宇宙世界。

在2014年上映的《美國隊長2》引入了飛隼。（《美國隊長2》劇照）

Moon Knight又名Marc Spector，曾經是CIA特工，他差點在追捕恐怖分子Bushman時意外身亡。之後獲埃及月亮之神Khonshu拯救了，並賦予了他超能力。在解決了Bushman後，Marc Spector穿上全白戰衣，並成為Moon Knight，所以在這兩部《美國隊長》電影關於「埃及」的線索，或是指向曾在埃及擔任僱傭兵的Marc Spector。而「Moon Knight」的個人影集或將探討其起源故事。