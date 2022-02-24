【梅艷芳】張國榮96年開咖啡店　履行演唱會承諾請粉絲免費嘆一杯

由梁樂民執導，王丹妮、劉俊謙、廖子妤、林家棟及古天樂主演的《梅艷芳》叫好叫座，官方加碼推出《梅艷芳》導演版，以五集迷你劇形式在Disney+播映。昨日（2月24日）播出的第四集，除了談到梅姐由泰國返回香港後的生活外，還細訴了她與「哥哥」張國榮的友情，而在片尾片段還提到哥哥準備開咖啡店。



第四集的片尾片段提到「哥哥」張國榮準備開咖啡店。（《梅艷芳》導演版擷圖）

在第四集的片尾片段長約2分鐘，先提到「哥哥」張國榮準備開咖啡店，當時梅艷芳則問他：「咖啡店準備得怎樣？」當時哥哥表示已經找到店舖，而訂金亦已經繳付，唯未想到店舖名稱，於是梅姐提議用張國榮的歌名來命名。梅艷芳先提議用《無心睡眠》，但哥哥認為：「如果每個人都飲到『腦交戰』，我豈不是好大鑊？」之後梅姐再提議哥哥用剛錄音的那首歌《寂寞夜晚》。然而哥哥都不喜歡，還反問：「日頭呢？不開工的？」

梅姐不斷幫哥哥的咖啡店想名稱。（《梅艷芳》導演版擷圖）

梅姐聽罷指哥哥「好麻煩」，但她再提議「不如用我的歌，可以嗎？」。然而哥哥再次質疑：「用你的歌名？《慾望野獸街》？」之後梅姐表示可以用《似水流連》，但哥哥表示這是咖啡店，又「似水」，又有「榴槤」味，是否想結業。之後梅姐與哥哥一同抽煙，話題一轉，前者問後者：「你真的捨得舞台嗎？」良久，後者卻反問：「你又捨得嗎？」第四集完結。

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相信影迷或張國榮的粉絲都知道，張國榮在1996年5月3日，與友人「皇后飯店」老闆合資開了一間名為《為你鍾情》的咖啡店，當時店舖位於銅鑼灣禮頓道與勿地臣道交界。當時哥哥更邀請好友張叔平為咖啡店作室內設計，並在店鋪多個當眼位置掛上自己的大型海報。《為你鍾情》咖啡店開張那天，劉嘉玲、關之琳、羅文、陳凱歌、徐楓、張叔平及向太等都有出席。

最後兩人的話題離開了咖啡店。（《梅艷芳》導演版擷圖）

原来，張國榮曾在1989年的告別樂壇演唱會上，表示自己今後想嘗試一些以前沒有做過的事情，比如學電影、彈鋼琴、還有開一間屬於自己的咖啡店。當時他更承諾：「到時候你們就拿著這場演唱會的票尾來我的咖啡店喝咖啡或者茶，第一杯免費，好嗎？但是我想過了，30幾萬杯的咖啡，第一年生意肯定蝕大本了，不過，這個蝕本生意我樂意去做，只要你們開心就好了。」

1984年度的勁歌金曲頒獎典禮，張國榮終於憑《Monica》奪得個人首支金曲獎。（《梅艷芳》劇照）

雖然未知道最後有沒想到粉絲真的拿當年的演唱會票尾去飲咖啡店，但當時確實有記者問哥哥：「個個歌迷都到你咖啡店免費享用，你還做得成生意嗎？」但哥哥表示：「有乜所謂，最緊要我履行了承諾，大家又開心！」可惜後來哥哥因個人原因在2001年從咖啡店退股，其友人在翌年3月把《為你鍾情》咖啡店換回「皇后飯店」。