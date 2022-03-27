月光騎士 Moon Knight Disney+首播｜又一位Marvel超級英雄在MCU電影宇宙登場，他究竟有甚麼能力？動漫遊戲外媒IGN近日自選Marvel MCU 漫畫電影宇宙中最強的10個超級英雄，在《End Game》成為救世關鍵的Iron man 竟然只得第6位，而美國隊長更10名不入！月光騎士跟其他Marvel超級英雄比，又去到那個level？



替月行道 儆惡懲奸

劇集版未上，未知設定有否改動，以下是漫畫版原設定。月光騎士本名Marc Spector，是一名僱傭兵，一次在埃及進行任務時重傷瀕死，死前碰巧接觸到埃及月神孔斯（Khonsu）的雕像，奇蹟復活。從此就要化身「男版Sailor Moon」替月行道 儆惡懲奸

月光騎士能力全分析

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IGN網自選10位最Powerful MCU電影宇宙超級英雄

新英雄出場，好自然又要數一數MCU內各路英雄的能力排名。這類10張名單向來都是引戰材料，個人心水自然是有主觀因素，但美國隊長在MCU內身經百戰，最後更與Thaons單挑，雖然他不會射死光、也不能飛行，但本身的實力、智力、領軍能力真的不值一個10名席位？這個名單會不會太引戰了一點？

+ 6

4個理由去解釋今次「賽果」

1）只看角色在MCU世界展現過的能力



Marvel迷都知Hulk很強，在漫畫中強到要被人放逐外太空、盛怒時可拿起雷神之鎚，但電影版的他，並未如漫畫內一樣強大，後期甚至變了一個智囊類型的角色。

Hulk後期甚至變了一個智囊類型的角色，力量相對變弱了。（電影《Endgame》截圖）

2）選能力．不是選重要性



選的是「Most Powerful Characters：Heroes」，可以解讀成單純看能力，而不是他在劇中的重要性。所以沒有特殊能力的黑豹10名不入，但在最後一戰有力跟Thanos隻揪，擅長指揮、鼓舞軍心的美國隊長，其能力真的不值十強一席？

體力強、擅長指揮、鼓舞軍心的美國隊長，其能力真的不值十強一席？（電影《Endgame》截圖）

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3）有角色被編劇寫死



比如Vision在《A2》出場時可單挑Ultron，但於《無限之戰》面對Thanos一班手下時，汎合金身軀、無視物理穿透物件的能力通通不見了、角色被寫死了難以稱得上強。

Vision在MCU中明顯因應劇情被弱化。（電影《無限之戰》截圖）

4）這是IGN編輯的個人心水名單，所以會比較主觀一點。原文中還可以讓讀者自己投票，排名跟作者的心水有出入。



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