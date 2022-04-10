《月老》狗主角「阿魯」勁搶鏡　九把刀將亡犬投射當中︰要再相見

愛情奇幻電影《月老》，改編自九把刀暢銷小說，並由九把刀親自執導，柯震東、王淨、宋芸樺、馬志翔主演。電影近日登上Disney+，不少人看畢都大呼夠催淚，特別是戲中的狗主角阿魯，好戲到大家認定他才是男主角，連柯震東都比下去。事實上在寫這故事時，九把刀就將已故的愛犬投射當中，除了名字一樣，當日出席金馬獎更帶著代表阿魯的小布偶出席，讓牠參與其中。

宋芸樺和「阿魯」Akita在戲中的互動賺人熱淚，成了亮點。（《月老》劇照）

電影《月老》在上年舉行的第58屆金馬獎，榮獲12項提名，最終贏得最佳音效、最佳造型設計及最佳視覺效果3獎。而九把刀在率領電影團隊行紅地氈時，手中亦握著一隻狗狗公仔，又將公仔跟金馬獎合照出貼文，以此象徵已逝的愛犬，亦是電影中狗角色「阿魯」的藍本。

阿魯在網上大熱，不少人也follow牠的IG。（《月老》劇照）

九把刀帶住代表阿魯的公仔出席金馬獎。（九把刀facebook相片）

電影《月老》看似愛情片，其實當中也談及因果輪迴，更拍出主人與寵物之間的感情，至於片中極好戲的狗演員，真名為Akita，牠的演技極為催淚，而創作背景更是源於陪伴了九把刀14年的愛犬阿魯。阿魯在2019年罹患腫瘤過世，他當時曾在Facebook發長文悼念：「阿魯趴在自己的家裡，完全沒有掙扎，沒有痛苦，沒有針也沒有藥，只有她的主人，以及這個世界上最照顧她最寵她最寶貝她的人，陪著她，握著她的手，一次次說著感謝，說著祝福，說著我們一定要再相見…所以，雖然我一直哭一直哭，但我好替阿魯高興。無法比這樣的離別更好了。」

到籌拍《月老》電影時，九把刀對死去的狗狗有一點依戀，因此本想可找一隻像牠的來演該角色，然而最後接觸到Akita後，覺得牠的好戲是令人難以抗拒，「我覺得是一種命中注定吧！其實拍這個電影時，也有點想要宣洩自己對狗狗的一個思念。」結果電影上映後，Akita的演技更獲大眾認同，後來電影在金馬獎贏得最佳視覺效果獎，大家都誤以為Akita的「演技」是有電腦特技協助，九把刀特地澄清：「我們沒有花上任何特效鏡頭在Akita身上！」更笑言Akita叫同戲演員情何以堪：「每一位看完《月老》出來的第一句話都說狗狗很強！」男女主角也非常同意，柯震東笑言：「我們碰到神犬了！」

事實上，九把刀對阿魯一直念掛住，到女兒於2020出世，他便發文報喜，更深信女兒就是阿魯投胎回來︰「謝謝妳，阿魯，妳的奮力前來，讓我，讓我們，必須更愛這個亂七八糟的世界。」甚至把女兒的乳名叫做「魯拉拉」。

Akita每日工時最短的演員，如果沒有牠的戲份就會讓牠先回到專屬的休息室，絕對是最被劇組寵愛的大明星。（《月老》劇照）

自電影上畫後，Akita都「狗」氣急升，而在拍攝期間亦受盡星級待遇，包括是每日工時最短的演員，如果沒有牠的戲份就會讓牠回到專屬休息室。為了讓Akita在片場專注度和精神可以百分百，許多愛狗的工作人員都被規定不能跟Akita玩耍，甚至連眼神都不能跟牠接觸，所以當電影殺煞一刻，所有的工作人員都放下手邊工作，衝過去跟牠拍照。