掃毒3｜香港搭出泰國金三角毒村　劉青雲笑言殺青後終於可以剃鬚

由邱禮濤執導；三大影帝古天樂、郭富城以及劉青雲等人主演的電影《掃毒3天大地大》目前已順利完成拍攝，近日於香港流浮山搭建佔地近5萬平方米（約50萬呎）的泰國拍攝場景中，開香檳慶祝宣告殺青！



《掃毒3天大地大》目前已殺青。（官方提供）

官方宣布《掃毒3天大地大》電影已順利完成所有拍攝，劇組由西雙版納轉戰汕尾，按原先計畫將會移師至泰國拍攝外景，但由於疫情關係未能成行，劇組斥鉅資於香港流浮山搭建出一個近5萬平方米的泰國村寨場景進行拍攝。經歷前後數月的努力，浩瀚的拍攝工程終順利完成，當中古天樂率先殺青，再到郭富城及劉青雲相繼完成拍攝，劇組為三大影帝準備香檳慶賀。

邱禮濤導演笑言首次跟郭富城合作已mark實他下次再合作！（官方提供）

導演邱禮濤提及：「這次同Aaron（郭富城）合作是非常好的經驗，現在我們已經開始計畫下次合作了。」 而Aaron則表示相當開心能參與《掃毒3》的拍攝。「電影今次面對頗多考驗，但是整個劇組非常齊心，和導演一齊遇難解難地堅持拍攝，雖然辛苦，但是拍得很開心，希望有機會再合作。」

Aaron希望有機會再跟大家一同合作。（官方提供）

同時Aaron更大讚劇組在香港搭建出近5萬平方米大的泰國毒村令人驚嘆。「連『金三角』的樹也種出來了，令我像置身其中，讓演員融入環境，十分真實，令大家很易投入。總之與熱愛電影的人一起工作就是開心，希望《掃毒3》可以很快與觀眾見面，大家進電影院支持。」

劉青雲表示終於可以剃鬚！（官方提供）

而在劉青雲殺青當日，他完成拍攝後換上一身便服更顯輕鬆，可以好好休息之餘更表示會剃掉為戲留了數月的鬍鬚，青雲：「回去可以剃鬚了，好開心，因為這部戲經歷了很多事情，想要拍的地方又拍不到，但反而令大家經常見面吃飯，平時拍戲很少有這些時間，就是不停地拍，很少像這次與大家經常見面，好處是令大家熟絡及更團結，我相信這種味道會在電影中滲透出來。」