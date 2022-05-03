狂野時速10︱同雲迪素冇彎轉　導演Justin Lin：無謂拍到發神經

早前《狂野時速10》（Fast X）的導演Justin Lin（林詣彬）在電影開拍一星期後辭職，消息在社交平台Twitter傳出後，一直未有交代原因。然而日前據外媒報導，Justin Lin的辭職與電影的主演——多年的拍檔雲迪素（Vin Diesel）有莫大關聯，但Justin Lin與雲迪素均拒絕回應傳聞。

Justin Lin（右）與雲迪素（左）均拒絕回應不和傳聞。（Getty Image）

據消息人士指出，Justin Lin與雲迪素的最大分歧在於電影的創作理念，在會議中繼而升溫至爭執，最後Justin Lin「砰門走人」不歡而散。Justin Lin被指「受夠」雲迪素，因為雲迪素身兼主演及監製，對電影的參與度極大，經常修改劇本。

Justin Lin（左）與雲迪素（右）在《狂野時速》系列上合作多年。（Getty Image）

而Justin Lin已受夠雲迪素朝令夕改，而且厭倦拍攝《狂野時速》（Fast and Furious）的過程及與雲迪素之間的「合作」。消息人士甚至指Justin Lin曾表示：「無謂為了拍這部電影而賠上我的精神健康。」

有傳Justin Lin已受夠與雲迪素朝令夕改的「合作」模式。（Getty Image）

外界一直有傳《狂野時速》系列的劇組內部不和，於第五集加盟系列的另一荷里活動作巨星「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）就曾傳出不滿雲迪素經常提及家人與已故的兄弟、《狂野時速》系列主演之一保羅獲加（Paul Walker），厭倦他太經常打感情牌，於是不再繼續參演電影系列的續集。

《狂野時速》狄維莊遜不滿雲迪素情緒勒索 堅決表明「唔會回歸」

而劇組亦曾傳出，有演員經常遲到、擺巨星架子、態度極差，當時外界亦猜測流言是指向雲迪素。

日前《狂野時速》已找到接手Justin Lin的導演，電影將會由《非常盜》（Now You See Me）及《換命快遞》（Transporter）系列導演Louis Leterrier執導，相信會令《狂野時速10》順利返回軌道，有望衝過終點。