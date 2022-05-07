又一超級英雄離開MCU？曾獲封《復仇者》隱藏美女 為角色剃光頭
撰文：時光網
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在多部Marvel超級英雄片中飾演「獵布拉」（Nebula）的Karen Gillan，近日在IG宣佈，自己在《銀河護衛隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）中的戲份煞科了。
「我不知道在此之後獵布拉還會不會回歸，有可能這是她的最後一部。如果真是最後一部的話，我想感謝占士根（James Gunn）導演給了我這樣一個有趣、複雜和迷人的角色來扮演。這個角色讓我比以往所有飾演過的其它角色都更加享受。這10年可真棒啊。」
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自2014年的第一部《銀河護衛隊》開始，凱倫還出現在了《銀河護衛隊2》（2017）、《復仇者聯盟3》（2018）、《復仇者聯盟4》（2019）中，2021年為動畫《無限可能：假如…？》配音。今年夏天在《雷神奇俠4》中亮相後，《銀河護衛隊3》也許會是「獵布拉」這一角色的告別之作。
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