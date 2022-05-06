奇異博士2專訪｜班尼狄甘巴貝治罕談私生活　最想有呢一個超能力

班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）近期帶來新片《奇異博士2：失控多重宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），日前接受《聯合報》跨海專訪，他笑稱這一次的「奇異博士」雖然依舊仍有一些人性缺陷，但仍在努力學習成長，而他現實中也很想擁有奇異博士的超能力「傳送門」：「這樣我就可以在工作結束後趕快回家，與家人團聚」，展現愛家好男人魅力。



提到可以直接前往世界各地的「傳送門」，班尼狄甘巴貝治笑說：「其實我也喜歡慢慢搭乘火車、船，欣賞沿途風景，很是享受，但是工作結束後就只想回家。」不過這一兩年受疫情所困，再加上又要在全球飛來飛去工作，沒什麼機會陪家人，而他7年前與演員Sophie Hunter結婚，育有3子，雖然他一向避談私生活，這次也是難得展現對家人的關愛。

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由於班尼狄甘巴貝治在片中有許多複雜手勢，問他最愛哪一個手勢？他立刻大笑說「都很喜歡」，隨後俏皮比起愛心手勢：「這是我的愛心之眼」，其實，他雖練了很多不同的手勢，但下片後幾乎都忘了：「一切就交給粉絲決定吧，我很難說我對哪個手勢印象最深」，由於他出席活動時常手比愛心，被問是否喜歡愛心手勢？他立刻搞笑認同：「其實我的道具『阿迦莫多之眼』應該要變成『愛心之眼』了」。

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班尼狄甘巴貝治認為《奇異博士2》講述多重宇宙的概念非常棒：「這次史傳奇會遇到不同宇宙的自己，有些是壞人，這代表宿敵等於是他自己」，他認為史傳奇雖然已經在首集拋棄他的自傲、控制欲，但他仍有很多進步空間：「史傳奇會犯錯，再加上他的性格比較反叛，所以他會不滿一些體制規範，這當然會為他帶來一些麻煩，但幸運的是，他都能用樂觀的態度去面對，才能讓自己更成長」。

班尼狄甘巴貝治先前曾說自己不算是超級英雄的粉絲，是在演「奇異博士」的過程中，才更愛這個角色，自從在「復仇者聯盟」與其他英雄並肩作戰之後，未來還有想合作的英雄嗎？

班尼狄甘巴貝治左思右想，突然提到另一方DC影業的當家英雄1989年《蝙蝠俠》，更說那是影響他最深的超級英雄電影：「主角是超棒的米高基頓（Michael Keaton），有女神金碧辛嘉（Kim Basinger），還有傑克尼克遜（Jack Nicholson）飾演的小丑，搖滾歌手『Prince』也為原聲帶寫了非常棒的歌，我這一代的人，幾乎都有這部電影的海報，也常會隨著電影裡的歌一起唱唱跳跳，那部電影真是太棒了」。

《奇異博士2：失控多重宇宙》現正熱映中。

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