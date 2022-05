奇異博士2專訪｜班尼狄甘巴貝治罕談私生活　最想有呢一個超能力

班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)近期帶來新片《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),日前接受《聯合報》跨海專訪,他笑稱這一次的「奇異博士」雖然依舊仍有一些人性缺陷,但仍在努力學習成長,而他現實中也很想擁有奇異博士的超能力「傳送門」:「這樣我就可以在工作結束後趕快回家,與家人團聚」,展現愛家好男人魅力。



提到可以直接前往世界各地的「傳送門」,班尼狄甘巴貝治笑說:「其實我也喜歡慢慢搭乘火車、船,欣賞沿途風景,很是享受,但是工作結束後就只想回家。」不過這一兩年受疫情所困,再加上又要在全球飛來飛去工作,沒什麼機會陪家人,而他7年前與演員Sophie Hunter結婚,育有3子,雖然他一向避談私生活,這次也是難得展現對家人的關愛。

由於班尼狄甘巴貝治在片中有許多複雜手勢,問他最愛哪一個手勢?他立刻大笑說「都很喜歡」,隨後俏皮比起愛心手勢:「這是我的愛心之眼」,其實,他雖練了很多不同的手勢,但下片後幾乎都忘了:「一切就交給粉絲決定吧,我很難說我對哪個手勢印象最深」,由於他出席活動時常手比愛心,被問是否喜歡愛心手勢?他立刻搞笑認同:「其實我的道具『阿迦莫多之眼』應該要變成『愛心之眼』了」。

班尼狄甘巴貝治認為《奇異博士2》講述多重宇宙的概念非常棒:「這次史傳奇會遇到不同宇宙的自己,有些是壞人,這代表宿敵等於是他自己」,他認為史傳奇雖然已經在首集拋棄他的自傲、控制欲,但他仍有很多進步空間:「史傳奇會犯錯,再加上他的性格比較反叛,所以他會不滿一些體制規範,這當然會為他帶來一些麻煩,但幸運的是,他都能用樂觀的態度去面對,才能讓自己更成長」。

班尼狄甘巴貝治先前曾說自己不算是超級英雄的粉絲,是在演「奇異博士」的過程中,才更愛這個角色,自從在「復仇者聯盟」與其他英雄並肩作戰之後,未來還有想合作的英雄嗎?

班尼狄甘巴貝治左思右想,突然提到另一方DC影業的當家英雄1989年《蝙蝠俠》,更說那是影響他最深的超級英雄電影:「主角是超棒的米高基頓(Michael Keaton),有女神金碧辛嘉(Kim Basinger),還有傑克尼克遜(Jack Nicholson)飾演的小丑,搖滾歌手『Prince』也為原聲帶寫了非常棒的歌,我這一代的人,幾乎都有這部電影的海報,也常會隨著電影裡的歌一起唱唱跳跳,那部電影真是太棒了」。

《奇異博士2:失控多重宇宙》現正熱映中。

