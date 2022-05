Marvel電影宇宙(MCU)今年第一擊《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)昨日(4日)在香港上映,雖然目前社交距離措施只限戲院入座率為50%,但在放映1182場之下,《奇異博士2》單日仍大收578萬元,相當厲害!

《奇異博士2》在限制50%入座率之下,票房成績依然理想。(劇照)

由於北美本土預售票房達6500萬美元,外媒估計《奇異博士2》於北美周末三日收約1.6億至1.8億美元,上映戲院達4400間,加上海外票房,電影開畫首周全球收入可達到3億美元,成2022年開畫票房冠軍,亦為新冠肺炎爆發以來開畫票房第二高,僅次於去年12月上映的《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)。