電影《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)上周在世界各地開畫,截至昨日(29日),全球票房達2.6億美元(約20億2800萬港元),創下湯告魯斯(Tom Cruise)個人最佳開畫票房紀錄,當中香港上映4天收近2300萬,成績相當理想。

《壯志凌雲:獨行俠》大獲好評,帶動票房大收。(劇照)

相隔36年才推出續集,《壯志凌雲:獨行俠》並非只吸引老一輩觀眾入場,據統計數字顯示,北美地區入場觀眾中35歲以下的佔了45%,證明對年輕影迷有一定吸引力。排第二的是Marvel超級英雄電影《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),踏入上映第四周全球票房達8億7300萬美元(約68億港元),突破10億大關似乎有難度。