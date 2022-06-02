6月必睇4套超級英雄劇　Disney+靠《Ms.Marvel》撼《雨傘學院3》

不知不覺5月結束，緊接而來的6月將會有各路超級英雄一起陪伴著我們度過！從Marvel的穆斯林女英雄《Ms. Marvel》，到Amazon的熱門反英雄影集《黑袍糾察隊》（The Boys），6月底更有搞出兩次世界末日的《雨傘學院》（The Umbrella Academy），以及正式回歸Disney+的Marvel《捍衛者聯盟》（The Defenders）系列影集。今天就讓我們來看看這個6月是什麼樣的英雄等著我們吧！



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一、《黑袍糾察隊》第三季/ Amazon

上架日期：2022年6月3日



Amazon出品的人氣漫改反英雄影集《黑袍糾察隊》即將推出全新第三季啦!不同於一般的超級英雄作品，黑袍糾察隊是由鄙視超人類的「比利布徹Billy Butcher」率領，為了制裁那些目無王法，早已墮落的超級英雄組織「七巨頭」。劇中含有大量的暴力、毒品與性愛等鏡頭，第一季推出之時便被譽為是超級英雄主題的神劇。《黑袍糾察隊》第三季將在6月3日推出，在預告中也可以看到「布徹」為了與超級英雄抗衡，而注射了能短暫獲得超能力的藥物，更因此與「馬文Marvin」起了理念上的衝突，相信「黑袍糾察隊的底線何在」也將會是第三季的焦點之一。

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二、《Ms. Marvel》/ Disney+

上架日期：2022年6月8日



緊接在好評不斷的埃及英雄《月光騎士》（Moon Knight）後，Marvel今年的第二部影集《Ms. Marvel》即將在6月8日正式上架，從小就景仰著「Marvel隊長」的穆斯林少女「卡瑪拉Kamala」，身為頭號鐵粉的她總是穿著「Marvel隊長」的制服到處亂晃。在一次偶然意外中，從外婆的手環中獲得了超能力，能夠改變身體部位變形，更具有治癒能力。影集將聚焦在她如何獲得超能力以及平衡超級英雄與青少年生活，整體風格從預告看起來將會偏向校園青春片。

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三、《雨傘學院》第三季/ Netflix

上架日期：2022年6月22日



每一季的季終總能讓觀眾大開眼界的《雨傘學院》回來啦！《雨傘學院》故事描述「哈格里夫斯爵士」領養了七名在同一天出生，有著特異功能的孩子，並為他們創建了拯救世界的雨傘學院。在第二季中，回到過去的雨傘學院一行人成功阻止了世界末日，卻也因此被時間委員會通緝。逃回現代的他們，卻發現景物依舊人事已非。迎接他們的竟是還活著的爵士，與另一個叫做「麻雀學院」的組織。在預告中可以看到這一季將會聚焦在雨傘學院一行人回到過去時所造成的時空悖論，以及與麻雀學院的手足之爭。相信加倍的怪胎集結也會讓《雨傘學院》第三季更加地吸睛！

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四、《捍衛者聯盟》/ Disney+

上架日期：2022年6月29日



最後要來介紹的雖然不算是新影集，卻也是令眾Marvel迷引頸期盼的超級英雄影集。那就是當年Marvel與Netflix合作的《捍衛者聯盟》系列影集。沒錯！他們終於要正式回歸Disney+啦！《捍衛者聯盟》系列包含了最強盲人律師《夜魔俠》（Daredevil）、私家偵探《潔西卡瓊斯》（Jessica Jones）、街頭正義使者《盧克凱奇》（Luke Cage）、崑崙守護者《鐵拳俠》（Iron Fist）與私刑義警《制裁者》（The Punisher），這一群英雄與反英雄，白天各有不同的職業，夜裡則化身為捍衛者，暗地裡守護紐約的和平。最近更是有消息指出Disney+即將推出《夜魔俠》續作，讓Marvel迷們更加期待這次回歸，準備在月底好好地複習這幾齣經典作品。

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