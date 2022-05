Marvel超級英雄電影《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)踏入上映第三周,票房已突破8億美元(約62億4000萬港元),超越另一超英片《蝙蝠俠》(The Batman)登上本年度票房冠軍。

奇異博士口碑不似預期,但票房成績仍然理想。(劇照)

雖然《奇異博士2:失控多元宇宙》的口碑毀譽參半,但仍無阻票房成績節節上升,截至昨日(22日),北美本土票房達3億4200萬美元,而海外票房就突破4億6000萬美元,總票房超越8億美元,暫列2022年票房第一名,仲有望挑戰10億美元票房大關。

不過下月初有另一荷里活大片《侏羅紀世界:統治霸權》(Jurassic World: Dominion)上映,相信《奇異博士2》的票房會進一步下跌,要靠這兩個星期跑成績。