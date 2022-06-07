《侏羅紀公園》童星為畫家夢息影廿年　43歲近況崩壞認唔出

新片《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion），讓新一代主角基斯柏特（Chris Pratt）及拜絲黛麗侯活（Bryce Dallas Howard），與《侏羅紀公園》班底羅拉丹（Laura Dern）、謝夫高拔林（Jeff Goldblum）與森尼爾（Sam Neill）聚首，影迷表示回憶返晒嚟。

當年食啫喱一幕好經典。（劇照）

除了三位元老級主角，不少網民都關心其他舊角色的去向，當中包括第一集中非常搶鏡的兩位童星Ariana Richards與Joseph Mazzello。飾演Lex的Ariana Richards現年41歲，早在8歲就入行拍戲，《侏羅紀公園》固然是她的代表作，據悉當年史匹堡為這個角色挑選小演員，試鏡時就只要求他們尖叫，結果只有Ariana Richards的叫聲吵醒了正在睡覺的史匹堡太太，甚至行出走廊查看這名「尖叫的小孩」是否發生了意外。

史匹堡因為Ariana Richards的尖叫聲而選上了她。（網上圖片）

Ariana Richards憑《侏羅紀公園》爆紅，但她志不在當演員，往後雖然有繼續拍戲，但她更專注在追尋藝術家夢想，在2000年代就淡出影圈，現在已成為一位畫家並擁有個人畫廊，而且已婚育有一名女兒。雖然已脫離荷里活，Ariana Richards仍於社交網站更新近況，2018年更出席了《侏羅紀世界：迷失國度》（Jurassic World: Fallen Kingdom）的首映禮，不過Ariana Richards就被指外貌比真實年齡蒼老，相當崩壞。

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