《Ms. Marvel》極好評　漫畫迷卻因一件事睇到眼火爆　製片急解畫

以下有《Ms. Marvel》漫畫情節與劇集劇情



Marvel全新美劇《Ms. Marvel》日前首播，少女英雄卡瑪拉克汗（Kamala Khan）樂觀開朗的性格，加上劇集充滿異想的定調，擄獲不少觀眾的心。然而，在首播集上線後卻引起部分粉絲反彈，主要是劇集改變了原著漫畫在超能力上的設定。對此，製片也是漫畫作者之一的Sana Amanat和劇集編劇Bisha K. Ali在美國《Entertainment Weekly》訪談中，解釋了這項更動。

【圖輯】點圖放大看「Ms. Marvel」於劇集版中的超能力👇👇👇

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卡瑪拉克汗在漫畫中首度登場後，很快地就獲得了大眾喜愛，讓Marvel迷多年來想在大銀幕、小螢幕上看到她的身影。在原著中，她有著「異人族」（Inhuman）的DNA，在被泰瑞根之霧激發後，擁有伸展及改變自身外型的能力。

然而，劇集卻是設定成她戴上祖母留傳的手鐲時，會獲得操控能量的超能力，發射出宛如眾多碎片組成的光束，除了可以當作保護肉身的盾牌，看起來也可以靠著它在空中行走，並且伸展她的四肢，但是以光的形式出現，而不是她實際伸展了她的身體。

對Sana Amanat來說，這個設定更動的決定來自於讓卡瑪拉克汗的能力在螢幕上可行外，也讓她保有她的精神。

【圖輯】點圖放大看「Ms. Marvel」於原著漫畫中的模樣👇👇👇

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她解釋說著：「超能力看來確實不同，這是非常有爭議的一點。我知道觀眾會說，『你竟敢改變這個超能力！』。我知道觀眾會不滿，但作為一個可能從一開始就與這個角色最親近的人之一，並且也與Willow（G. Willow Wilson，角色創造者之一）談過這件事，我認為Willow和我一直認為這是合理的。這是正確的選擇，因為還有更浩瀚的故事要講。」

Sana Amanat口中所謂的「更浩瀚」意指與Marvel電影宇宙的連結，編劇Bisha K. Ali透露做出這個決定也是讓卡瑪拉的能力必須與其它Marvel故事相符。

她表示，一開始她與奇雲費治、Sana Amanat就此事展開了一次重要的討論，想著如何把它搬上螢幕：「對我來說真正重要的是，在漫畫中，她的能力與她探索內心世界的旅程有著關聯，包括她如何看待自己、如何在這個世界生存。所以無論我們怎麼改變，都必須與她的內心、她正在經歷的旅程以及她看待自己的方式有同樣的聯繫。我認為我們確實做到了這一點。我想如果粉絲們願意給個機會，他們可能會看到我們審思後的合理推論。」

《Ms. Marvel》持續於每周三在 Disney+ 上線。

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】