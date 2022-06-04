壯志凌雲︱票房破紀錄　導演爆處女作《創戰紀》續集被迪士尼剎停

《壯志凌雲：獨行俠》上週於美國上映。（Top Gun: Maverick）

《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）5月27日於美國上映，適逢美國陣亡將士紀念日（Memorial Day）的週末假期，吸引大量本地影迷入場支持，以1億6千萬美元（約港幣12億5千萬元）票房收益打破紀念日週末假期的票房紀錄。《壯志凌雲：獨行俠》的成功，除了有賴主演的湯告魯斯（Tom Cruise）外，導演Joseph Kosinski亦應記一功。

湯告魯斯（左）與《壯志凌雲：獨行俠》導演Joseph Kosinski（右）一同出席電影宣傳活動。（Getty Image）

《壯志凌雲：獨行俠》是湯告魯斯與Kosinski，繼《攻．元2077》（Oblivion）後第二部合作的作品。Joseph Kosinski並非一位多產的導演，他的處女作《創戰紀》（Tron：Legacy）由迪士尼投資開拍，是經典科幻片《電子世界爭霸戰》（Tron）的續集。電影於2010年取得全球4億美元（約港幣31億元）的票房成績，但迪士尼似乎未對Joseph Kosinski的成績表感到滿意，於是創戰紀的第三部曲《Tron：Ascension》一直遲遲未能開拍。

Joseph Kosinski早前接受外媒訪問時透露，他一早已經完成第三集的劇本及故事分鏡（Storyboard），然而迪士尼在2015年剎停了整個計劃。他坦言：「在我拍攝《創戰紀》時，迪士尼還未收購Marvel及星球大戰，我們是廠內科幻電影及玩味的代表，但擁有兩大暢銷系列後，將資源投放予已知的作品中，而不分配予那個『滿手炭筆粉』的藝術學生——創戰紀，亦可以理解。」

+ 3

在《創戰紀》推出的2010年，Marvel推出了《鐵甲奇俠2》（Iron Man 2）票房成績超過6億美元（約港幣47億元），客觀數字上比《創戰紀》高超過五成。而迪士尼剎停《創戰紀》續集的2015年，迪士尼旗下的Marvel推出了《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers：Age of Ultron），票房高達14億美元（約港幣109億元）。迪士尼在決策上將資源撥向Marvel等高回報的改編製作，而將《創戰紀》等原創電影製作「打入冷宮」，雖然令戲路逐漸欠缺多元化，亦抹殺創意，但亦是合理的投資決定。

Joseph Kosinski本年除了鉅製《壯志凌雲：獨行俠》外，亦將會推出Netflix原創電影《Spiderhead》，電影將會由「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）及《壯志凌雲：獨行俠》的「公雞」Miles Teller主演，將於6月17日於Netflix上架。