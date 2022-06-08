魔比煞｜口碑極差被網民曲線誇讚後重映　成本近年影壇最大惡作劇

Marvel（漫威）反英雄電影《魔比煞》（Morbius）於4月1日全球上映，可惜口碑不似預期，在爛番茄只獲得17%的專業評分，與《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）有極大對比。對電影期待已久的網民不甘中伏，而製作大量Meme圖曲線誇讚催谷民眾入場，引發近年影壇最大惡作劇！



《魔比煞》於4月1日全球上映，香港則要等到4月21日戲院重開後，排片至5月19日才能上大銀幕。（電影海報）

《魔比煞》於4月上映後，突然在5月掀起一場網絡亂象。有影迷因為不甘入場看了一場爛戲，而製作了大量Meme圖，希望能在曲線誇讚的情況下催谷民眾入場攬炒中伏，以身體力行去響應「不能只有我看到」，並引發網民一同唱衰電影、名為「現在魔比時間！」（it's morbin time!）的網絡現象。

有影迷因為不甘入場看了一場爛戲，而製作了大量Meme圖誇讚。（Twitter圖片）

未知道Sony真的以為網民激讚《魔比煞》，還是是看中了這股網絡熱潮，於日前（3/6）在美國約一千間戲院重新上映，藉此來挽救淒慘的票房成績。根據外媒報道，電影重影當日的票房成績僅獲得8.5萬美元（約66.6萬港元），成為同期電影票房包尾之作。

儘管《魔比煞》票房及口碑未如理想，主角謝拉力圖（Jared Leto）日前在Instagram上載了揭露開拍續集的影片，再次引起網民狂讚。不過悉心看劇本，上面寫著的「MORBIUS 2: IT'S MORBIN' TIME」，而編劇的名字為「Bartholomew Cubbins」，這其實是謝拉力圖為所屬的搖滾Thirty Seconds to Mars在2006年執導《The Kill》MV的「藝名」，親自為電影惡搞一番。