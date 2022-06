魔比煞｜口碑極差被網民曲線誇讚後重映　成本近年影壇最大惡作劇

Marvel(漫威)反英雄電影《魔比煞》(Morbius)於4月1日全球上映,可惜口碑不似預期,在爛番茄只獲得17%的專業評分,與《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)有極大對比。對電影期待已久的網民不甘中伏,而製作大量Meme圖曲線誇讚催谷民眾入場,引發近年影壇最大惡作劇!



《魔比煞》於4月1日全球上映,香港則要等到4月21日戲院重開後,排片至5月19日才能上大銀幕。(電影海報)

《魔比煞》於4月上映後,突然在5月掀起一場網絡亂象。有影迷因為不甘入場看了一場爛戲,而製作了大量Meme圖,希望能在曲線誇讚的情況下催谷民眾入場攬炒中伏,以身體力行去響應「不能只有我看到」,並引發網民一同唱衰電影、名為「現在魔比時間!」(it's morbin time!)的網絡現象。

有影迷因為不甘入場看了一場爛戲,而製作了大量Meme圖誇讚。(Twitter圖片)

未知道Sony真的以為網民激讚《魔比煞》,還是是看中了這股網絡熱潮,於日前(3/6)在美國約一千間戲院重新上映,藉此來挽救淒慘的票房成績。根據外媒報道,電影重影當日的票房成績僅獲得8.5萬美元(約66.6萬港元),成為同期電影票房包尾之作。

儘管《魔比煞》票房及口碑未如理想,主角謝拉力圖(Jared Leto)日前在Instagram上載了揭露開拍續集的影片,再次引起網民狂讚。不過悉心看劇本,上面寫著的「MORBIUS 2: IT'S MORBIN' TIME」,而編劇的名字為「Bartholomew Cubbins」,這其實是謝拉力圖為所屬的搖滾Thirty Seconds to Mars在2006年執導《The Kill》MV的「藝名」,親自為電影惡搞一番。