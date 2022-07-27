壯志凌雲獨行俠｜上畫兩月票房破億　8年來首部非Marvel作入十大

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick），自上映以來全球票房成績高達12億美元（約港幣94億元），成為本年度票房最高的電影。而《壯志凌雲：獨行俠》在香港的表現亦非常亮麗，自5月26日上畫以來，剛剛兩個月再有好消息，截止昨日（27/7）票房剛剛達到1億港元，並打入香港史上最高電影票房第九位。



湯告魯斯堅持連飛行場面，都是真拍唔用CG，為的就是當中的真實感。（《壯志凌雲：獨行俠》劇照）

早前有外媒報導指，湯告魯斯單單就《壯志凌雲：獨行俠》，預計可從中獲利超過1億美元（約港幣7億8千萬元），當中包括票房分紅、基本片酬及將來串流平台流量帶來的收益。而在香港的紀錄，上星期已成功踢走《復仇者聯盟》(The Avengers, 2012, $9,670萬）及《變形金剛：殲滅世紀》（Transformers: Age of Extinction, 2014, $9,819萬），現終於衝上1億，亦是自2014年《變形金剛：殲滅世紀》後，終有一部非Marvel系到電影成功打入十大。若要再上一層樓，下一部要挑戰就是第八位《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3, 2013, $1億638萬）。

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值得留意是打入十大票房的電影，每套都是CG掛帥，以視覺效果吸引大家入場，就算最耐歷史，1997年《鐵達尼號》（Titanic, $1億2834萬）更是其中一部CG電影的先鋒。今次湯告魯斯堅持盡量減少CG，要以真人實景拍攝，成功以一份真打動觀眾。至卡十大入面，Marvel系列電影便佔上6部，大家可點擊下圖看看是哪6部。

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