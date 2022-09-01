虛無影評｜黑馬白馬原來有其他意思？拆解戲中3大隱喻與10個象徵

【虛無／不／Nope／影評】導演佐敦比爾（Jordan Peele）拿手的諷刺，在《虛無》想表達的絕非UFO這麼單純。除了種族、階級議題，還有什麼隱喻藏在裡面？天空上有什麼？綠色方框和氣球何解？



如果你已看過導演另外兩部作品，應該知道如何接收這類的電波？戲劇性和演技已經不是首要的觀影指標。隱喻的部分相當易懂，對普羅大眾降低了觀影門檻。劇情描述渺小的人類如何追求慾望而落得不同的下場。但其中更添加了電影產業的致敬與媒體時代的特性。

【圖輯】點圖放大看電影《虛無》3大隱喻與10個象徵👇👇👇

+ 40

除了議題上的更多元，此片在場景與混音上的效果更為震撼。擁有更多投資金源的狀況下，《虛無》遠比《訪·嚇》（Get Out、台譯《逃出絕命鎮》）要來的更有視聽娛樂效果，荒地山谷與不明飛行物帶來的衝擊相較「鬥毆」要來的有力。各種藏在畫面的元素激起觀眾的回憶討論、激發不同解讀空間。

以下是本文章節：

一、快速劇情回顧（含劇透）

二、三大隱喻

三、十個劇中象徵物(氣球、方框、怪物...)

四、肚臍君的接收與總結

快速劇情回顧



《虛無》主角與背景：

南加州的荒地中有一個馬場，在父親被從天而降的硬幣擊中眼睛而死後，由OJ和安（Em）這對兄妹接手。馬場的馬用於服務於電影動畫工業，但因應現代突飛猛進的特效技術改良而漸遭淘汰。兄妹倆因應經營危機而前往「朱比特礦場」與樂園老闆小朱（Jupe）見面討論合作方式。

小朱是童星出身，幼時在一部處境劇中與猩猩共同演出而走紅，但猩猩卻在某次演出抓狂開始虐殺人類，小朱是唯一的倖存者，而他也將此經歷當成紀念。

【圖輯】點圖放大看更多《虛無》個人海報及劇照👇👇👇

+ 5

《虛無》事件發生：

馬場身處的荒地時不時出現怪事，奇怪的颶風、無故停電、夜晚的聲響，後來甚至發現了天空有一朵「不會動的雲」。兄妹倆查覺到了可能是UFO在此盤旋，於是前往訂購大量監視器，試圖捕抓驚人的畫面藉此在媒體上走紅。藉由賣場員工安傑（Angel）的幫助，發現天空的不明物體像是生物般、會被聲音吸引、吞噬地表上有眼睛的東西，而它所到之處都會停電。後來朱比特礦場又發生了所有人集體消失的事件，僅有一匹馬倖存，男主角OJ慢慢摸索到了這個空中怪物的特性。

《虛無》高潮與結局：

主角兄妹、安傑、知名攝影師霍斯特（Holst），四人組為了更詳細捕捉怪物特寫，在馬場週遭部屬各種機關，並由OJ騎馬吸引怪物出現。怪物出現後大暴走，吞噬了突然出現的記者、自願獻身的攝影師。連OJ也疑似為了救妹妹而犧牲。

安將怪物引到礦場樂園、釋放了巨型氣球讓怪物吞噬，並用樂園的拍照設施拍到怪物進食畫面，怪物吃了氣球後爆炸殞落。OJ這時也回到樂園，兄妹倆完成了拍攝目標，即將登上他們夢寐以求的奧花雲費（Oprah Winfrey）脫口秀。

《虛無》三大隱喻



一、人們被媒體激發慾望

海報中主角們抬頭看著天空，藏在雲朵中的是一個看似外星人的飛碟，後來被OJ發現這恐怕就是外星人本身是個生物！怪物擁有領域性、掠奪性、被聲音吸引，進食後會需要排泄，所到之處會停電。

導演想傳達的：人與怪物的關係，如同現代人面對媒體。素人一旦有了吸睛的素材，就能進入媒體市場曝光，進而獲取大量的聲名利益。至於成為媒體焦點的方式不外乎捕捉一些「奇觀」畫面，或是做出奇怪張揚的事情「將自己變成奇觀」。

現在螢光幕前有多少人是受過專業訓練，擁有深厚素養而成名的呢？拍攝影片爆紅、做出奇特的行為、說出奇怪的話引起網友們注意，然後就這樣變成了眾所周知的網紅其實不在少數。

諷刺的是，多少人抬頭渴望著成名的一天，卻在進入媒體市場後就被吞噬了呢？劇中被怪物吸入食道的人類被壓迫不斷地尖叫，最後通往一個方形的綠色區塊──螢幕畫面。

怪物內部構造如同這綠幕背景（《虛無》劇照）

二、《虛無》不同種族的代表性

騎馬是貴族的風氣，在舊時代中社會地位低的黑人一旦騎馬，便是一種奇觀了。對照劇中的三個種族，黑人在此片扳回一城：

亞裔

童星又是老闆的小朱，幼年歷經猩猩高登慘劇時，看到直立在地面的高跟鞋，自己又是唯一不被攻擊的對象，似乎認為自己命運不凡？殊不知他只是因為猩猩的視線被桌布影響，沒有激發眼對眼的挑釁條件。

爆紅後順遂的人生到長大，居然對天空吃人的怪物自信滿滿覺得能掌控，想利用馬匹當祭品吸引怪物來表演吞蝕秀，殊不知怪物前一陣子被彩帶塑膠馬（安設計的誘餌）嚇到了，改將整個礦場觀眾包含小朱自己都吞噬。順帶一提，過往慘劇中被猩猩毆打毀容的女子也在此觀看表演。

劇中被猩猩毆打毀容的女子也在此觀看表演（《虛無》劇照）

白人

享有知名度的攝影師霍斯特留戀於舊時代技術而不知更新，後來為了近距離拍攝怪物而刻意上前、慘被吞噬。怪物後來吐出了錄像帶，或許他拍攝到了怪物內部的空間？為了創作而犧牲的霍斯特或許可以名留青史了，但代價是生命。

攝影師霍斯特（《虛無》劇照）

黑人兄妹

妹妹安性格外向又有企圖心、被想成名的慾望驅動後，拚了命想捕捉奇觀的畫面好上奧花雲費脫口秀。哥哥OJ看似木訥低調，但心思細膩觀察著一切而得知怪物的生物特性。他不會過度追求名利、盲目而狂妄，並且懂得對大自然與動物抱持尊重、明哲保身，最後還勇氣十足地親自出馬吸引怪物！這組兄妹性格截然不同但卻完美地互補，一路相互照看迎來最後的成功（?）

三、《虛無》致敬影視產業的技術變遷

動畫拍攝技術的演進，各項舊有設備與方法漸漸成為歷史。電影環繞在一個很不現代化的荒地峽谷，諸多元素在向舊時代的電影製作致敬：

➊西部牛仔的既視感：主角戴帽騎馬奔馳著

➋電影畫面的製作法：真實馬到數位特效馬

➌電影設備的攝錄法：無電膠捲到電供數位

➍經典電影的元素穿插在畫面中

其中第四點是被眼利的外國網友發覺：

➊主角OJ身上的橘色衣服寫著The Scorpion King《盜墓迷城外傳：蠍子王傳奇》

➋小朱身上的服裝和飾品是《E.T.外星人》的圖案

➌以及非常多橋段與電影《大白鯊》相似

這三部電影均是要依賴強大的電影特效，在上映的當時也特效有點假而成為話題的一部分。但不可否認：他們都是超經典的電影~

《虛無》向最初的動畫技術致敬（《虛無》劇照）

《虛無》十個劇中象徵物

在電影中會出現很多奇怪的人事物，非別都對應到上述議題，有些沒有標準答案、或許是肚臍君自己腦補過頭了，不過這個過程很有趣。

怪物的「圓口、綠框、翅膀」

若說飛行怪物是媒體市場，透過下方的一個圓洞進食，如同慾望的無底洞，將想要進入市場曝光獲利的人們藉此被吸引進去成為市場的糧食。

綠色方框的顏色與片頭開始出現的綠幕一樣，它處於怪物內部深處的位置，預備將人們形塑改造，透過綠幕去背而成為一個符合市場需求的模樣，然後在方形的螢幕上呈現。動態的綠色框框有種消化、運作的感覺，就像是後期製作般。

導演有透露怪物造型參考水母，水母可透過觸手麻痺獵物進食、像星探與記者在挖掘有價內容般。觸手在片尾甚至張牙舞爪的揚起像是翅膀，這時媒體市場已經進化到不得不注意到的狀態了→橫行空中肆無忌憚，如同媒體因為科技而不斷進化，以前不是每個人都會抬頭注意到，現在是想盡辦法出奇招、搏眼球→總有辦法讓你抬頭。對了科普一下....水母在生物學上沒有大腦和心臟。

《虛無》中的空中飛行怪物（《虛無》劇照）

白馬「幽靈」與黑馬「幸運」

幽靈在夜晚狂妄奔馳，喧囂而引起了怪物的注意。但樸實憨厚的幸運對照著主角OJ，沉默寡言、謹守本分，多次遇險而安然無恙。換句話說，見識到奇觀、可利用媒體大發利市的人們，會選擇登高一呼引起群眾注意、自行走進聚光燈下；還是待在原地做好自己原本的事情呢？機會、命運，請、選、擇！

「停電」與「充氣人」

當天有異象時，農民紛紛放下鋤頭停止耕作。奇觀所到之處停電→停止運作，地表上的充氣假人也跟著癱了。現代人看到車禍、怪人、地震、動物跑到街上，通常第一時間會停下手邊的事情、然後拿起手機拍照。電影中充氣假人滑稽地搖擺著卻又因為停電而洩氣癱軟的模樣，想想....我好像也是這樣呢....

滑稽又吸睛的充氣人（《虛無》劇照）

從天而降的「錢幣」與雜物

奇觀、媒體爆紅，帶來金錢的反饋，從天而降的錢幣甚至還能砸死人。當中還夾帶一些犧牲人們的血和瑣碎物品，相當地諷刺。但這些錢幣又能再次幫助人類製造奇觀畫面、再次讓自己炒作爆紅，就像安在片尾不斷投幣使用拍照設施那般……媒體市場不就是曝光與金錢的循環嗎？

樂園的「人形氣球」與爆破

當某件人事物因為媒體而爆紅，遮住半邊天，也可能會因為一些負面消息的爆料而黑掉。一個誇大其詞、講話不實的名人一旦被戳破，市場也會跟著爆掉殞落。是不是很像那個人形氣球呢？

結局的「OJ騎馬」

片頭片尾都出現的畫面，在結局中out yonder（在那邊）的牌子下方是騎馬的OJ。這次的黑人騎馬不是奇觀或歷史，而是實實在在的生存與對動物的馴服，這或許才是妹妹最在乎的人事物？不須仰望，當你直視，他在前方。

男主角OJ騎馬照（《虛無》劇照）

筆者的評價與心得



評價：

本片相當別出心裁地去佈置懸疑，跟前作《我們·異》（Us）相比感受稍好，比較不會為了刻意置入議題而犧牲劇情流暢的狀況。但仍不免有→各種元素與角色似乎是為了服務諷諭而存在的感覺....單薄了些。結尾也收的倉促，而少了步出影院的餘韻..

整體上，肚臍君算是給好評、但感受不及《訪·嚇》的優異。厲害的電影再怎麼艱深充滿道理，還是能做到雅俗共賞、廣泛地與大眾共鳴。但導演應該也沒有要討好大眾市場，還是有達到他傳達想要的內容（?）

心得：

「獵奇」分享是人之常情，想被注意、想獲得更好的報酬與生活品質也是人類很基礎的需求。人們因好奇心而卓越，因感情羈絆而安穩。《虛無》的海沃兄妹是不錯的典範，不會執意與怪物眼對眼而激發他的掠食性，擁有企圖心但懂得適時迴避，彼此的兄妹情相互扶持到底。

他們不完美，把生命安危擺在了獵奇之後，安靜的OJ其實也有著獵奇的慾望，與妹妹只是外顯的差異。肚臍君猜測：身在電影市場、已經搏得世界眼球的導演喬登皮爾，並不是要告訴大家不要獵奇、不要名利虛榮，而是在某些時候懂得將視線離開天空，那麼你還能「保有自我」。平視地上自己本來擁有的事物，就像結局中的安看著前方騎馬出現的OJ。

你擁有最珍貴的東西不在天空，在前方

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：肚臍君看電影：超厚藍色窗簾，原文：《不！NOPE》影評｜三大隱喻與十個象徵解析：人人都是慾望的俘虜】