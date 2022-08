虛無｜五大彩蛋藏重要玄機　一開場就預告結局？

近日上映的《虛無》(NOPE)由《訪.嚇》(Get Out)及《我們.異》(Us)導演佐敦比爾(Jordan Peele)執導,講述美國加州內陸偏僻小鎮,受到兇殘無比的外星生物襲擊,劇情張力十足,令觀眾投入其中,導演安排了不少彩蛋鋪排故事,以下五大彩蛋各位必須要留意!



《虛無》以外星生物襲擊人類作包裝,背後帶出批判政治及宗教等訊息。(劇照)

開場就預告結局?

電影以《聖經》那鴻書3章6節作為開場:「我必將可憎汙穢之物拋在你身上,辱沒你,為眾目所觀」(I will cast abominable filth upon you, make you vile, and make you a spectacle),這一段經文提到「流人血的城、馬匹踢跳、被殺的甚多、屍首成了大堆、屍骸無數」,預告了接下來的劇情發展。

猩猩Gordy襲擊事件是電影中最重要的引旨。(影片截圖)

猩猩兇案的作用

Steven Yeun飾演的牛仔主題樂園老闆,年幼時目擊猩猩演員襲擊劇組的過程,他自以為是天選之人而避過猩猩的毒手,但實情是他躲在桌子下被枱布遮住雙眼,沒有跟猩猩四目交投才保住性命。

這個誤會間接令他長大後甘心獻上馬匹來餵養外星生物,順便當作樂園的表演節目,但最終變成一場大屠殺。此外,猩猩襲擊事件疑似影射2009年的猩猩演員Travis襲擊案。

Steven Yeun的角色相當關鍵。(劇照)

6時13分

戲中Steven Yeun靠餵養外星生物吃馬來當作表演賺錢,並固定每天下午6時13分進行獻祭,而當年他目撃猩猩Gordy襲擊劇組剛巧亦是6時13分。

兩匹馬的命運原來早已注定。(影片截圖)

名字藏玄機

男主角所飼養的白馬「Ghost」一早喪命,而棕馬「 Lucky」最後力保不失,兩匹馬的下場都與名字符合。

《虛無》與《我們.異》屬於同一個電影宇宙。(劇照)

與《我們.異》的連結

戲中Steven Yeun的辦公桌上放著一把金屬鉸剪,跟《我們.異》的是同一把;而《虛無》中電子用品公司職員所駕駛的汽車車牌為「FE1111」,「1111」曾在《我們.異》中大量出現。