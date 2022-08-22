虛無｜五大彩蛋藏重要玄機　一開場就預告結局？

近日上映的《虛無》（NOPE）由《訪．嚇》（Get Out）及《我們．異》（Us）導演佐敦比爾（Jordan Peele）執導，講述美國加州內陸偏僻小鎮，受到兇殘無比的外星生物襲擊，劇情張力十足，令觀眾投入其中，導演安排了不少彩蛋鋪排故事，以下五大彩蛋各位必須要留意！



《虛無》以外星生物襲擊人類作包裝，背後帶出批判政治及宗教等訊息。（劇照）

開場就預告結局？

電影以《聖經》那鴻書3章6節作為開場：「我必將可憎汙穢之物拋在你身上，辱沒你，為眾目所觀」（I will cast abominable filth upon you, make you vile, and make you a spectacle），這一段經文提到「流人血的城、馬匹踢跳、被殺的甚多、屍首成了大堆、屍骸無數」，預告了接下來的劇情發展。

猩猩Gordy襲擊事件是電影中最重要的引旨。（影片截圖）

猩猩兇案的作用

Steven Yeun飾演的牛仔主題樂園老闆，年幼時目擊猩猩演員襲擊劇組的過程，他自以為是天選之人而避過猩猩的毒手，但實情是他躲在桌子下被枱布遮住雙眼，沒有跟猩猩四目交投才保住性命。

這個誤會間接令他長大後甘心獻上馬匹來餵養外星生物，順便當作樂園的表演節目，但最終變成一場大屠殺。此外，猩猩襲擊事件疑似影射2009年的猩猩演員Travis襲擊案。

Steven Yeun的角色相當關鍵。（劇照）

6時13分

戲中Steven Yeun靠餵養外星生物吃馬來當作表演賺錢，並固定每天下午6時13分進行獻祭，而當年他目撃猩猩Gordy襲擊劇組剛巧亦是6時13分。

兩匹馬的命運原來早已注定。（影片截圖）

名字藏玄機

男主角所飼養的白馬「Ghost」一早喪命，而棕馬「 Lucky」最後力保不失，兩匹馬的下場都與名字符合。

《虛無》與《我們．異》屬於同一個電影宇宙。（劇照）

與《我們．異》的連結

戲中Steven Yeun的辦公桌上放著一把金屬鉸剪，跟《我們．異》的是同一把；而《虛無》中電子用品公司職員所駕駛的汽車車牌為「FE1111」，「1111」曾在《我們．異》中大量出現。