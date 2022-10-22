《明日》《飯戲》票房大戰同日造勢　700萬差距一票都不能少

電影《明日戰記》及《飯戲攻心》，近日齊齊破票房紀錄，先後超越保持6年史上票房冠軍寶座的《寒戰II》，暫時分別以$7500萬及$6800萬排第一、二位。雖然兩部戲都上映超過一個月，但宣傳活動仍馬不停蹄，今日（22/10）更在同一時段各自舉行造勢大會，實行隔空火拼，寸土必爭一票都不能少。

天下一全體藝人及員工，齊齊為老闆送上驚喜。（鄺鈺瑩 攝）

《明日戰記》方面，就趁昨日（21/10）是古天樂生日，今日全公司上下，由藝人到工作人員，都為古生送上驚喜，借謝票為名引古生走進其中一間戲院，然後大聲唱生日歌為古生賀壽。現場出席的藝人包括︰姜皓文、吳肇軒、朱鑑然、胡子彤、張文傑、余香凝、廖子妤、陳毅燊（ANSONBEAN）、劉沛蘅（Hillary）、林愷鈴等，既是天下一的大曬冷，又可為古生賀壽。

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飯戲攻心｜首全員謝票千人撐 黃子華妙論票房大戰：望古仔贏古仔

廖子妤與余香凝都專程來支持老闆，亦為他慶生。（許育民 攝）

旗下不同分公司的藝人，都紛紛與老闆合照。（許育民 攝）

對於同事安排的驚喜，古天樂笑言早有猜到玄機。「剛剛隔籬有其他包場，我眼尾見到有幾個同事走入這間院，以為相約一齊睇，點知原來有咁多人嚟到，又準備晒蛋糕。」日前古生在社交平台公開由小影迷親繪的信，原來自《明日戰記》上畫後，有很多小朋友寫信給他，只是選擇一封較特別的公開。「見佢講到自己祖母整嘢好好食，又約我去飲茶，見咁得意就打畀佢。事前都有跟佢父母溝通過先，費時一陣以為係整蠱電話。」

古仔在會上，宣布《明日戰記》已衝破$7500萬。（鄺鈺瑩 攝）

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提到《明日戰記》上畫後，都有邀請不少小朋友到來欣賞，「可能疫情問題，很多低收入家庭都冇特別娛樂，有幾次請他們去IMAX戲院睇戲，入到戲院第一件事不是說部戲好睇，而係話間戲院好大好靚，所以有時都覺得既請大家睇一部戲，又可以有個機會出去走走。」

公司人員訂製了動力裝甲頭盔及裝甲車蛋糕。（許育民 攝）

問到另一部戲《飯戲攻心》走勢凌厲，大家都同日谷宣傳，會唔會有機會大家一齊宣傳。「如果可以當然好，可以一齊宣傳，不過我都要飛去倫敦出席電影節，都要等我返嚟先得。」