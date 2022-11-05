阿媽有咗第二個︱首謝票彭秀慧逼騷肌派福利　姜濤︰我手指較強壯

香港電影《阿媽有咗第二個》今日（5日）舉行慈善觀映禮活動，由英皇集團主席楊受成博士伉儷、導演彭秀慧，攜同姜濤、柳應廷（Jer）、張蔓姿及曾樂彤等主演出席，答謝觀眾對電影的支持。《阿媽有咗第二個》自八月上映以來，首次有MIRROR成員姜濤及阿Jer出席公開謝票活動，吸引大批影迷及鏡粉到場支持，現場氣氛空前震撼。

英皇集團主席楊受成博士伉儷（後排右四、五）偕彭秀慧導演與姜濤、柳應廷出席《阿媽有咗第二個》慈善觀映禮謝票活動。（葉志明 攝）

自演唱會發生事故，姜濤與阿Jer在《阿媽有咗第二個》上映以後，都未能與影迷見面，姜濤在活動上接受訪表示抱歉：「很想與大家說一聲抱歉，電影上映以後到現在才出來。」對於有粉絲在活動前通宵排隊，姜濤一臉緊張的表示：「我很擔心他們的身體，知道這麼多人在這裡等比較辛苦，希望他們注意自己的身體。」

姜濤知道有粉絲通宵輪候《阿媽有咗第二個》的謝票活動位置，表示非常擔心他們的身體。（葉志明 攝）

阿Jer柳應廷亦有留意粉絲對他的支持，表示：「有許多粉絲私訊都非常鼓勵我，帶正能量給我，令我感到非常窩心。」而在休息期間，阿Jer亦沒有放慢步伐：「最近一直有操練，保持身型，亦有繼續學習以及唱歌。」

阿Jer柳應廷表示自己沒有在休息時間內放慢操練與學習的腳步。（葉志明 攝）

英皇集團主席楊受成博士伉儷亦到場支持，與導演彭秀慧、姜濤和柳應廷合照（大會提供）

《阿媽有咗第二個》是本年最受歡迎的電影之一，累積票房已突破5000萬元，而近日不少賣座電影主演均會派福利回謝觀眾支持，阿Jer柳應廷笑指：「應該不會吧，我們很保守！不如彭導派福利吧！」而彭秀慧則指要姜濤騷肌派福利，姜濤隨即笑指：「手指吧，我手指比較強壯，我不夠阿Jer大隻，希望大家亦可以留意他的新歌。」

姜濤被追《阿媽有咗第二個》的票房福利時，笑指自己會曬手指肌肉，因為手指比較強壯。（葉志明 攝）

對於自己的演出，姜濤表示尚未滿意：「覺得有進步空間，還未敢稱自己為一名演員，要花更多心機去磨練，我覺得自己這方面依然未夠。」亦指自己沒有想過會否憑演技獲得新人獎項。阿Jer則笑指：「曾經與Edan幾位『亂噏』時，提過如果新晉演員獎的銀幕上全部都是我們的『大頭』應該是幾得意的景象。」