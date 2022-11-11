黑豹2影評｜爛蕃茄觀眾評分達94%極好評！靠1優點揮底其他英雄片

【黑豹2／影評／分析】上集《黑豹》（Black Panther）雖然只是一個中規中距的超級英雄故事，卻能在國際上達到遠超劇本實力的成功，當中過人之處除了是他成功將經典故事《王子復仇記》（Hamlet）與《獅子王》（The Lion King）以超級英雄作品的形式轉化，以及超脱一般所謂政治正確的左膠電影之外﹙宣揚黑人文化但意識上卻一點也不和平想毫不大愛﹚，是他以一個虛構國度完美顯化了黑人對於其自身的民族想像。



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黑人以外的觀眾一開始看《黑豹》系列可能會覺得有點抽離，然而只要仔細思考其中心思想，必然有共鳴。瓦干達（Wakanda）固然是虛構，然而其民族的核心價值卻極貼地，不僅是在畫面﹑音樂以及服裝這些外在的東西上呈現出絕佳的黑人藝術，其國民由上以下在面對入侵者時，或者任何不公平之事時，都必定會挺身而出毫不畏懼。這除了附合黑人種族的三觀外，在｢黑人電影」的包裝下更添其教化意味，好讓散落於世界各地的黑人即使未必身在同一個國家，卻能從《黑豹》系列集體記起自己從哪裡來，該成為什麼人，或者不要成為什麼人。

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你出生是個黑人，一輩子都是個黑人，或者礙於他者對黑人的偏見或歧視，黑人總是很難完美融入其他群體。情況有如所有華裔移民去外國的人一樣，黃皮膚一看就知道你跟大家不一樣，更多的是，你本身從小到大的所有認知都跟其他人大不同，而這也不是哪一方面的錯。就好比你生於斯長於斯，無論你身在何方，一輩子就是個香港人。

也許真實世界中的任何民族或種族都有如《進擊的巨人》的尤彌爾子民一樣，被一股無形的力量連接，即使該族每個人未必認識彼此，甚至身在不同的時空，但只要遇到一些關鍵人物或一些事，一種難以形容由心底發出的內在感召便會油然而生，足以讓人重新想起自己真正的身份，而在《黑豹》電影充當這個關鍵人物的，就是鐵查拉（T'Challa），所以查域保斯曼（Chadwick Boseman）即便真正入世的代表作說實在就只有《黑豹》，在離世時卻理所當然的引起了世界性的集體心理創傷。

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這就是《黑豹》系列的成功及其獨特之處，而這也不是其他超級英雄電影能輕易模仿得來，這實在要歸功於導演暨編劇Ryan Coogler建構角色的功力。他必然是個對於自身種族從內在到外在有高度認知意識，才能以一個不存在的國家民族跨越地域的引起全球黑人共鳴，甚至讓黑人以外的種族亦能在片中找到值得欣賞之處﹙還多到數不完﹚。

《黑豹2》於外國影視網站爛蕃茄獲得85%新鮮度好評，觀眾評分更高達94%。（截圖）

後記：

筆者認為《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）承載的除了是對鐵查拉的思念之外，更多的是探討一個民族失去精神領該何去何從。突然間被強迫繼承王位的舒莉（Shuri），其取態顯然不如鐵查拉或齊爾蒙格（Killmonger）般格局那麼大，她更傾向的是以個人執念出發，不過可幸到了最後關頭，她仍然能發揮同理心，想像到水底王國塔洛坎如果失去納摩（Namor）就必然會亡國，然後住在深海的人民就算不死光，都會進入一種類似集體失魂的狀態。

舒莉假如在最後關頭真的把納摩的頭砍下來，嚇人的不只是畫面上近鏡頭的大噴血，還有一種亡國感的恐怖，以及角色徹底黑化也會讓人很難受。所幸導演手下留情，不然這樣的安排真的會讓筆者感到很不安。

《黑豹》透過不存在的國度「瓦干達」實踐黑人的民族想像。（《黑豹》劇照）

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：生跛，原文：《黑豹》隱世國度瓦干達呈現的黑人民族想像】