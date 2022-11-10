黑豹2影評｜你真的看懂結局了嗎？片尾藏伏線　舒莉真實身份竟是…

【黑豹2／影評／分析】醜話先說在前，《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）被外界稱為Marvel第四階段巔峰之作，雖然筆者觀影後認為電影不俗，然而這個說法真的是過譬了。



【圖輯】Rihanna罕露面即變全場焦點！點圖放大看《黑豹2：瓦干達萬歲》首映紅地氈👇👇👇

+ 11

《黑豹2》劇情在還沒進入水世界之前花了大量篇幅鋪陳（包括介紹新角色「納摩」（Namor）與全新水底國度塔洛坎、「黑豹」鐵查拉（T'Challa）死後瓦干達面臨的危機等等），這些都大大拖慢了電影前段的節奏，如果稍作刪減不必要的情節，想必在交待劇情上一定會更加乾脆利落。

不過電影整體上優點比缺點多，雖然未必是Marvel第四階段最佳之作（畢竟第四階段珠玉在前；不論是《溫黛與幻視》（WandaVision）、《洛基》（Loki）都比《黑豹2》有過之而無不及），但《黑豹2》一定是前段班。

【圖輯】點圖放大看更多《黑豹2：瓦干達萬歲》劇照及個人海報👇👇👇

+ 13

（以下內容含首集《黑豹》劇透，尚未觀看上集的讀者請斟酌閱讀）



《黑豹2》再一次重新定義何謂「英雄」

Marvel作為超級英雄作品的專業大戶，拍出的超級英雄片不僅能滿足普羅大眾看爆谷片的需求，假如以文學作品的角度來賞識的話，不難發現《黑豹2》承接上一集的不僅僅是宣揚黑人文化，而是在角色建構以及在探討英雄主題上都有實實在在的貫徹到。

【圖輯】點圖放大重溫上集《黑豹》精彩劇照👇👇👇

+ 8

兩集的《黑豹》的要角都不是典型英雄角色。仔細想一想上集《黑豹》，其實查域保斯曼（Chadwick Boseman）飾演的鐵查拉在繼承王位上並非完全正義，畢竟根據瓦干達傳統，只要在對決儀式上取得勝利則為王，他卻在儀式中被「齊爾蒙格」（Killmonger、又譯人命買家）打敗後聯同其他人造反。

看似以瓦干達文化為榮的鐵查拉，在失掉王位後卻懶理王室規矩，以不正當的手段復權。（《黑豹》劇照）

另外，「齊爾蒙格」艾力（Erik）亦非傳統反派，他承接爸爸祖布（N'Jobu）的志業，賭上自己的性命就是為了將汎合金（Vibranium）分享給全世界受壓迫的人們，意圖推翻全球所有極權，如果硬要說艾力是個徹底的壞人，其實也不太對。

米高B佐敦飾演的「齊爾蒙格」艾力靠帥氣臉龐加上一身肌肉成為了黑人界的男神。（《黑豹》劇照）

什麼是英雄？一個甘願捨己為人，或者願意犧牲一切將國家全民的福祉作為大前題的人，都能稱之為英雄。以「齊爾蒙格」艾力為例，他甚至超越國族介線，為全球受壓迫的人挺身而出，難道他不算是個英雄嗎？只是這個目標一旦違反了道德，英雄與反派的定義就變得相當矇糊。

（以下內容含《黑豹2：瓦干達萬歲》劇透，請斟酌閱讀）



舒莉真的是「黑豹」接班人嗎？

《黑豹2》中，舒莉（Shuri）吃下心形藥草後在那個空間見到的並非上一代「黑豹」或母后，而是「齊爾蒙格」艾力，因為舒莉最深層次的渴望並非救國救人，而是以「以暴易暴」的方式報仇，甚至認為親人的死並非納摩一人的責任，而是全世界的錯（因為連串事件的起因，就是其他國家希望得到汎合金所引起），希望殺光全世界。

兩集《黑豹》充斥「以暴易暴」的意識形態，雖然是黑人電影但絕非所謂的「左膠大愛」片。（《黑豹2：瓦干達萬歲》劇照）

於是，比起艾力，或者比起只想獨善其身（或獨善其國）的納摩，舒莉反而更像是那個「壞了的人」，成為了《黑豹2》真正的反派。這也是她在結局的沙灘一幕所提到「我是個很能守秘密的人」的暗示，而這個秘密，很有可能她並非「黑豹」鐵查拉的接班人，而是成為了第二代「齊爾蒙格」。

《黑豹2》被誤會了的反派：納摩

Marvel在宣傳《黑豹2》時繼續運用誤導大眾的技倆，在其他電影預告片出現正片不會運用的畫面，而在《黑豹2》則用反派﹙Villain﹚二字形容｢納摩｣。畢竟站主角對立面的未必是個大壞蛋。觀乎納摩這個人物的成長曲線，相信觀眾都能體會到他的委屈與無奈；納摩作出的一切其實只為了保護塔洛坎﹙這同時完美解釋了為何納摩沒有在《復4》出現），甚至抓公主回去後還是以禮相待，亦曾經以和平的方式與舒莉談判求和等。納摩在處事上一切都以國族為大前題；反觀舒莉則以個人恩仇為重，可見納摩甚至比舒莉更像個英雄。

飾演「納摩」的泰諾克烏爾塔，早於2012年的墨西哥電影頒獎禮上奪得最佳演員獎，是個影帝。（《黑豹2：瓦甘達萬歲》劇照）

何謂反派？

超級英雄片最常見的命題是｢什麼是英雄｣﹑｢什麼是反派｣。在《黑豹》系列中，Marvel並沒有提供答案，而是再一次由淺入深地進行了探討好讓普羅大眾反思。假如以「拯救全球被壓迫者」之名以暴易暴，那是否英雄？是否反派？以｢為家人報仇」之名將對手全國人民陷於災難，又是否恰當？

筆者認為從Marvel的角度來看，也許沒有絕對的英雄或絕對的反派，亦非純粹的「正邪一線之差」，兩者的關係更像是個流動的光譜，時而黑暗時而光明；好比舒莉在《黑豹2》中一度「黑化」，但在最關鍵一刻卻能放下恩仇，選擇良善做對的事，至少她在那一刻懸崖勒馬，成為了拯救自己心靈崩壞的英雄。（後面就很難說了…）

舒莉手起刀落，在最後幾乎一下子斬了納摩的頭，如果真的切下去，肯定好恐怖。（《黑豹2：瓦甘達萬歲》劇照）

後記：

有傳《黑豹2》原劇本圍繞鐵查拉自身的迷失及成長，可惜在劇本完成後主演查域保斯曼離世導致要大幅修改，加上在導演拒絕讓鐵查拉以數碼技術「復活」的大前題下，主創團隊要短時間內將劇本在原著漫畫的框架下全部重寫，實屬難事。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：生跛，原文：【黑豹2影評】Marvel第四階段巔峰？不好意思過譬了……但肯定不差】