毒舌大狀︱國際版預告曝光　黃子華金句毒舌寸嘴、氣勢撼動法庭

除夕年三十（2023年1月21日）隆重呈獻，兔年賀歲電影《毒舌大狀》，將會掀起一場激動人心、扣人心弦，讓觀眾驚喜萬分的法庭攻防戰。對抗上流權貴，為血肉基層吐一口冤氣，據理力爭磅礡劇情，將震撼整個賀歲檔期。

《毒舌大狀》正式海報曝光，將於2023年1月21日大年三十上映。（電影公司提供）

由黃子華、謝君豪、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、王敏德（Michael）、何啟華（阿Dee@ERROR）、楊偲泳（Renci）及栢天男（Adam）主演，林保怡、谷德昭特別演出及羅孝勇友情演出；更是《寒戰2》系列、《梅艷芳》編劇吳煒倫（Jack）首部執導電影《毒舌大狀》，今日（14/12）推出國際版最新預告，透視緊湊令人窒息劇情，《毒舌大狀》除香港外，將於英國、美國、澳洲及東南亞同步上映，而齊集11位演員的最新海報亦於今日華麗推出。

《毒舌大狀》國際版預告曝光。（《毒舌大狀》預告截圖）

有別於黃子華過往充滿喜感的賀歲電影，今次不是喜劇喧鬧，不賣溫馨愛情，而是認真說故事，講公道，抗權貴，救冤獄，歷盡迂迴曲折，屬不折不扣的法庭大戰劇情片，當然黃子華的一針見血貼地金句、毒舌寸嘴，絕對是焦點所在。子華神今次聲嘶力竭，頸筋曝現，角色林涼水不求世人景仰，但求不被天收，子華今次破格演繹劇情片，以氣勢磅礡之勢降臨《毒舌大狀》。

有別於黃子華過往作品，《毒舌大狀》裡的林涼水認真說故事，講公道，抗權貴，救冤獄。（《毒舌大狀》預告截圖）

一句似是而非的硬道理，「炒股票贏的是道理，打官司贏的是歪理。」為緊湊的《毒舌大狀》最新預告片揭開序幕，谷德昭力勸林涼水跟大老闆學炒樓炒股票有益身心，林涼水卻不忍埋沒良心，縱容「天無眼」事情發生，他說：「我情願被人打，總好過被天收。」

《毒舌大狀》中，黃子華飾演的林涼水似乎真的被人打。（《毒舌大狀》預告截圖）

預告揭示在戲中飾演名模曾潔兒的王丹妮陷入冤獄，林涼水說：「贏就救番佢出嚟，輸就判終身。」黃子華飾演的非一般大狀林涼水，為抗衡權貴打壓拯救公義，瞓身展開一場法律之戰，公義對決，一觸即發。面對不公義，人人憤怒，幸好有林涼水發聲，就算在法官面前亦絕不妥協。林涼水如何鐵齒銅牙攣都拗番直，就要密切留意《毒舌大狀》。

黃子華在《毒舌大狀》裡的角色林涼水，在法庭裡氣勢逼人。（《毒舌大狀》預告截圖）

黃子華在《毒舌大狀》裡金句連連。（《毒舌大狀》預告截圖）

《毒舌大狀》裡黃子華的金句非常幽默。（《毒舌大狀》預告截圖）

《毒舌大狀》裡，廖子妤飾演權貴一方的鍾太。（《毒舌大狀》預告截圖）

《毒舌大狀》裡，王丹妮飾演弱勢一方的名模。（《毒舌大狀》預告截圖）