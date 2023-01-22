專訪｜吳煒倫《毒舌大狀》導演　三項微小堅持令觀眾置身法庭現場

賀歲電影《毒舌大狀》，由黃子華、王丹妮、何啟華、廖子妤主演，執導是由編劇轉戰導演的吳煒倫（Jack）。作為一套法庭電影，在觀眾既有的認知，最重要是有針鋒相對、舌劍唇槍場面，雙方律師齊齊指手劃腳搭聲抗辯，盡顯「張力」，但Jack今次反過來想一切回歸真實，找來法律顧問參與，將法庭上最真實一面呈現。最簡單就是雙方律師發言時只可有一人站著、企定定、說話不可搭聲，看似小小堅持，但執行起來就有點難度。



對於求真的堅持，吳煒倫抱住︰「不用花錢的都不去堅持，還等甚麼？」（葉志明 攝）

搭高院景拍定拍多5組戲？

吳煒倫好想部戲富真實感，戲中案件會在高等法院審理，第一時間就想可唔可以搭個高院出來拍？吳煒倫︰「其實是可以，但老闆亦同時計條數我睇，搭個高院所花的成本，就令我要拍少5組戲，單案這麼複雜，少5組戲絕對影響劇情交代，現在於北九龍裁判法院拍，是有點距離，要靠道具同事幫手做到最接近。」

黃子華演技終極大爆發，在電影《毒舌大狀》中挑戰從影以來最長對白。

硬件處理好，到演員的演出，過去的法庭戲，離不開主控官與辯護律師一齊企起身抗辯，但其實在法庭這是不容許的。「每次只能有其中一方站著，一位站起，另一位便要坐低，清清楚楚。」所以大家入場不妨留意黃子華與謝君豪，真的站起來都有戲。

選擇在北九龍裁判法院拍，是跟高院有點距離，要靠道具同事幫手做到最接近。（《毒舌大狀》劇照）

原地抗辯

除了同一時間只可一人站立，另一真實情況是大狀在庭內只可站在自己位置盤問證人或讀出結案陳詞，絕不可以行來行去。吳煒倫︰「攝影師都跟我認真細傾，是否要堅持到這地步？這樣拍畫面會好單調，而且法庭地方已經好窄，機器沒幾多地方可動，如果連演員都不可以動，會更平淡。這個提問都令我動搖過，但最終決定都是要堅持，最重要是這些不用花錢的都不去堅持，還等甚麼？所以都辛苦攝影師為電影設計這麼多鏡頭。」

吳煒倫有考慮到不准演員走動會令畫面容易變得沉悶，但看到劇情的張力和演員表現，就有信心堅持到底。（葉志明 攝）

謝絕《寒戰》式搭聲

至於另一堅持是雙方大狀辯論時絕不可以疊聲，這亦是法庭上的規則之一。寫過《寒戰II》劇本的吳煒倫，都深知「疊聲」就是《寒戰》的標記，是最直接讓觀眾感受到雙方正在角力，不過來到《毒舌大狀》，吳煒倫都不介意收起這一著。「首先，這是禮貌表現，一個講完到一個，大家都是大律師來的。至於在電影上，疊聲主要是看二人的氣勢，聽不清楚對白，主要取決哪位大聲哪位動作大，感覺就好似贏了。剔除法庭規矩，《毒舌大狀》要好清楚聽內容講甚麼，讓觀眾跟隨對白了解案情，不容許有聽不清楚的情況出現，所以絕不可以疊聲。至於呈現張力方面，剪接會幫到手，而且看到幾位演員的表現出來的魅力已經夠。」

黃子華在法庭內的演出空間，就只有這個位置。（《毒舌大狀》劇照）

黃子華最後一場Solo，拍完令現場的工作人員都不自覺地拍手叫好。（《毒舌大狀》劇照）

拍掌變成《毒舌》文化

談到魅力的演出，不得不提最後一場end court，有看過劇本的工作人員，都一直期待這幕出現，Jack更講到觀眾席的臨時演員，因為看不到劇本，每日來坐就似在追連續劇一樣，每日知多少少，到最後先知原來單案是這樣發生。吳煒倫︰「拍到子華結案陳詞，在他一口氣演完後，一喊Cut，全場人是拍手，大家都估不到那份感染力是這麼厲害。而拍手亦成為《毒舌大狀》現場的一個文化，隨後到任何演員講完一段長對白後，都會獲拍手掌鼓勵，看到現場這個反應，我對套戲都已經好放心，所以就算機位有冇得減少擺動都冇問題，最緊要捕捉到每位演員的神情。」