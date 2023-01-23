毒舌大狀︱謝君豪獨家專訪、開大律師演技班︰拍完官司調轉教演戲

撰文：莫匡堯
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2023年賀歲電影《毒舌大狀》昨日（21日）年三十正式上映，電影由著名編劇吳煒倫首次執導，黃子華、謝君豪、廖子妤、王丹妮、阿Dee何啟華主演，電影一上映，首日票房便高開450萬港元。

《毒舌大狀》已於1月21日大年三十正式上映。（電影公司提供）

而主演電影的謝君豪，在戲裡飾演主控官，與黃子華在法庭中打對台，針鋒相對。早前謝君豪接受《香港01》獨家專訪時，透露拍攝《毒舌大狀》後，竟為一班大律師開班教授演技，由戲裡做到戲外，謝君豪分享了課程內容與《毒舌大狀》內的演繹方法。

《毒舌大狀》主演謝君豪，早前接受《香港01》獨家專訪，分享為大律師開班教授演技。（葉志明　攝）

對於這次難得的機緣，謝君豪表示：「剛剛拍完《毒舌大狀》，我的角色是主控官，煞科後就有人前來找我。因為大律師工會有一個培訓課程，專門訓練外判的主控官，其中有一部分要鑽研演技，因為律師原來都要接受演技的訓練，於是便請我參與，提點一些演技層面的知識。邀請我的其實也是一位大律師，亦是我多年前教演戲時的一位學生，當了大律師後便請我在這個課程幫手。」

謝君豪於《毒舌大狀》裡飾演一位主控官，與黃子華於法庭上對峙。（《毒舌大狀》電影劇照）

演員準備角色，經常會參考、請教真實的人物或相關專業人士的協助，謝君豪表示這是有幸互相交流請教：「其實我覺得很神奇，因為拍《毒舌大狀》時，我周圍找身邊的律師朋友請教，拍完卻又調轉由我教他們演戲，這個經歷非常過癮。」

謝君豪為了參演《毒舌大狀》曾找身邊的律師朋友請教。（《毒舌大狀》劇照）

作為舞台及電影資歷極深的演員，謝君豪對課程非常認真：「其實課程為期三日，分成三個小節，第一日先介紹表演的常規知識；及後他們要做功課，模擬一場官司，例如一宗在地鐵發生的非禮案，我們的模擬中有齊疑犯、證人、整個法庭也重現出來，連真正的法官也在場，當成真的一樣演出。這個過程被錄影下來後，便成為功課，讓我們看有甚麼地方需要改善。當然我不能夠教他們打官司，但在咬字、肢體語言、態度氣場、甚至眼神交流，許多時他們打官司非常出色，但忽略了這些演繹呈現的效果。」

拍攝完《毒舌大狀》後，謝君豪在演技班裡教一眾大律師運用咬字、肢體語言、態度氣場、甚至眼神交流。（葉志明　攝）

謝君豪更笑指學生亦非常認真對待課程：「他們呈交的錄影功課非常長，每一份的時間長達也幾個鐘頭，『睇到我眼都凸埋』，甚至橫跨幾日的進程。」當學生由職業、業餘演員，變成一班大律師時，謝君豪表示亦要調整演技班的教學方針：「與教授普通演戲的學生絕對有相同的地方，但因為他們（大律師）並不是學習演技，而是在他們的專業下，演技對他們工作場域的幫助，希望讓他們打官司時更流暢、具說服力、能夠帶動節奏。」

謝君豪於戲中飾演一名最憎恨人耍小聰明、專走法律罅的主控官，和黃子華在法庭上拳拳到肉（《毒舌大狀》電影劇照）

對於在《毒舌大狀》內的演繹，謝君豪亦指團隊也照住真實法庭的做法，絲毫沒有為戲劇效果而犧牲真實性：「今次《毒舌大狀》我們基本上也模擬真實的法庭審訊，我們聘請了一位法律顧問，由圍讀開始他已經在現場，他為我們解釋每一個法律用語，以及作為大律師的細節，亦會解答我們各人的疑問。因為這次我們盡量不希望過於戲劇性，太過『做戲咁做』，但其實違反了法庭的規則，一定要排除。我們以往看很多法庭戲，但我到今天才知道，原來法庭並不能兩個人同時站立說話，當有一位起身、另一位便要坐下，所以並沒有兩個人維持對峙狀態的爭辯，只是過往的戲劇處理。」

謝君豪版本的《毒舌大狀》角色海報。（《毒舌大狀》海報）

而《毒舌大狀》各位主演均為經驗十足、態度認真的演員，謝君毫表示：「為了真實性，我們更曾經在拍戲現場排戲，在真正的裁判法院內。拍戲我們會有專業收音，所以演員的聲線會較細，但原來在法院中，並沒有揚聲用的收音咪，我們見到的咪原來是為了法庭錄音，所以當法官與陪審員距離很遠時，聲線便要非常充足，我覺得恍似在做舞台劇一樣，演員投射的能量、演繹方法、氣場也非常不同。」

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