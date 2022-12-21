毒舌大狀｜廖子妤長文感激黃子華　為合作來港發展︰你一定要等我

賀歲電影《毒舌大狀》將於年三十晚上映，由《梅艷芳》、《寒戰II》編劇吳煒倫首次執導，黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤（Fish）、何啟華（Dee）主演。今日（21/12）廖子妤便在社交平台分享一段與黃子華由追星到合作的「關係」，她早在馬來西亞生活已經愛上子華，不單成為與公公的溫馨時光，初來港時，「黃子華」更成為自己的傾訴對象。



廖子妤分享合照，並以一句︰「在子華面前一直想要酷酷的，但總是失敗」開始講故事。（廖子妤@IG）

2014年，廖子妤來港第二年，有機會去看子華棟篤笑，並在後台合照。（廖子妤@IG）

由被《呆佬拜壽》嚇親開始

廖子妤在社交平台分享一篇長文，第一句已是︰「在子華面前一直想要酷酷的，但總是失敗」，內容講到近期做不少訪問都問到和偶像工作是否夢想成真，於是Fish便分享自細追星追子華的經歷。

原來早在兒時馬來西亞生活，在電視看到子華主演的《呆佬拜壽》，起初不是著迷，是嚇倒。「一個戴耳環all back長髮的少爺用鞭炮把工人的耳朵給炸聾了，我嚇呆了。」隨後其父親為她帶來不少盜版港片VCD，在不少鬼片中會見到子華身影。

喜歡子華被歸類為異類

更令Fish難忘是一段與公公有關的記憶。「全家只有我和公公喜歡黃子華，每次有他出演的電視劇和節目公公都會叫我一起來看。記憶最深刻的是子華主持的《一觸即發》，那是一個問答節目，答錯了的嘉賓會掉進腳下的機關窿，公公管這個節目叫『窿窿』。」已當公公過世後，家中就只淨下自己一人繼續喜歡黃子華。

從前，喜歡子華是獨孤的，尤其在馬來西亞，Fish解釋︰「那個還沒有youtube、台灣偶像稱霸的時代，馬來西亞比較少人看過黃子華的棟篤笑，只是知道他是演奸角和《男親女愛》的阿Lok。」所以Fish有這個說法︰「喜歡子華的我都被歸類為異類，但我很滿意自己的非主流品味。」直至黃子華後來在大馬開棟篤笑，令喜歡他不再是那麼特別的事。

廖子妤有分享自己擁有的「子華珍藏」，包括親筆簽名的《一蚊雞保鑣》VCD。（廖子妤@IG）

「很荒謬，但是子華，你一定要等我」

廖子妤又分享自己2008年寫的幼稚blog截圖，當中寫著︰「我喜歡黃子華，我很喜歡很喜歡黃子華」，而她喜歡程度是要視楊秀惠為目標（同是馬來西亞人，亦在《奸人堅》2007與黃子華合作），入行與子華合作拍戲。「很荒謬，但是子華，你一定要等我。PS︰喜歡黃子華不可笑好嗎？」

直到2012年，廖子妤正式來港發展，其瘋癲程度是吸啖空氣，居住的地方都要關子華事。「踏出中環機鐵站，我貪婪地深吸一口香港的空氣，因為這裡的空氣裡有黃子華！」又從報紙剪下《洗燥》的海報貼在當時位於銅鑼灣租屋處的廁所門。「因為沒什麼朋友，每天回家就對著他講話。快樂、煩惱、委屈，和每天的牛肉飯都跟他分享，他也只是靜靜地躺在浴缸用居高臨下的眼神看著我，不發一語。」

《My盛Lady》現場追星

因為身在香港，追星變得觸手可及。而Fish亦曾在紅館外等子華完騷。「人群恐懼的我會在Show後紅館外等他，沒有尖叫、沒有送禮、沒有對話，就只是默默地瘋狂按下iPhone4的快門，再目送他離開。」到拍攝《My盛Lady》時，她又經常留意FB動態，或從朋友得知，到他拍戲的地方偷望。「最難忘的是親眼看到他和徐子珊求婚和接吻，我⋯我都快哭出來了，我好想大喊『我反對！！！』」心裡就默默許願，希望有朝一日可以跟子華拍戲。

而當自己第一次當女主角的電影上映時（《中英街1號》），導演邀請了子華來看，原本游學修獲安排坐隔籬，但因工作未能留下來看，然後廖子妤毫不客氣地坐在旁邊，並不斷用念力︰「我要跟子華拍戲⋯我要跟子華拍戲」結果數年後，《飯戲攻心》、《毒舌大狀》令她圓夢。

這個勵志的追夢故，令Fish覺得力量無限，更想起金像獎得獎當天，有粉絲特意來慶功地點樓下等她，並在她上車前大喊希望有一天可以跟自己一起拍戲，這刻Fish鼻子一酸，窩心地向粉絲回覆︰「加油！我們開工見！」希望假以時日，又會有另一個廖子妤出來。