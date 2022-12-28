《明日》瀏覽量對戰《飯戲》　呂爵安萬人宣傳微勝姜濤｜01大數據

作為全港最多讀者的娛樂資訊平台，《01娛樂》擁有龐大用戶人數，其中01電影頻道亦全面報道香港及世界各地最新電影資訊。反映出香港人的娛樂興趣和觀映口味。2022年是香港電影重拾光芒的一年，《明日戰記》、《飯戲攻心》、《阿媽有咗第二個》、《闔家辣》及《正義迴廊》，是激罕地同年有5部電影票房數字超越3000萬大關，其中《明日戰記》及《飯戲攻心》更先後打破2016年由《寒戰II》創下的香港最高票房紀錄。以票房計，5部作品都表現出色，至於01電影的讀者對於幾部戲的喜好程度又如何呢？



2022年是香港電影重拾光芒的一年，多部電影的票房數字都超越3000萬大關。（電影劇照）

《香港01》在過去幾年間，成長為香港最多讀者的娛樂、新聞和生活消費資訊平台。根據知名的權威機構Similarweb的數據，01的網站排名已比肩一眾互聯網巨頭，跟facebook、Google、instagram處於同一競爭梯隊。2022年1月至10月，我們網站錄得總點擊流量超過60億次，單月最高瀏覽量超過14億，全球單月活躍用戶突破1700萬人！讀者們分享01的內容次數高達驚人的3200萬次，即是每日超過10萬次按share！

雖然2022年未過，但《明日戰記》創下的$8300萬票房，已無懸念地成為年度票房冠軍電影。（《明日戰記》劇照）

從票房數字排名，5部電影排名分別為︰《明日戰記》（約$8,300萬）、《飯戲攻心》（$7,600萬, 上映中）、《阿媽有咗第二個》（約$4,095萬, 上映中）、《正義迴廊》（約$3,900萬, 上映中）及《闔家辣》（約$3,270萬）。至於來到《01娛樂》的電影頻道，五甲位置又如何分布呢？

第五位︰《阿媽有咗第二個》瀏覽量︰ 65萬

姜濤在訪問中，透露最難忘是與柳應廷打交一幕。（《阿媽有咗第二個》劇照）

姜濤今年於《阿媽有咗第二個》首次擔綱飾演電影主角。（《阿媽有咗第二個》電影劇照）

作為人氣王姜濤首部電影作品《阿媽有咗第二個》，令全港姜糖引頸以待，可惜電影在8月上畫前，MIRROR演唱會發生意外，隊員要暫停工作休息兩個月，連帶宣傳活動包括首映禮都未能出席，大大影響文章的瀏覽量。直至11月5日，MIRROR復出，姜濤和柳應廷終於可以歸隊，與導演彭秀慧出席慈善首映，並答謝觀眾對電影的支持，票房順利衝破$4000萬。

阿媽有咗第二個︱首謝票彭秀慧逼騷肌派福利 姜濤︰我手指較強壯

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不過以文章瀏覽量計，原來姜濤現身都未及「阿媽」毛舜筠的情史吸引，在文章阿媽有咗第二個︱毛舜筠為張國榮唯一女友 三度結婚母女關係甜蜜，當中重溫了毛姐的情愛世界，成為最高瀏覽文章。

第四位︰《闔家辣》瀏覽量︰ 73萬

Edan呂爵安於《闔家辣》裡，跟鄭中基飾演兩父子，隨後在《死屍死時四十四》再聚。（《闔家辣》電影劇照）

《闔家辣》電車巡遊逼爆「姜濤灣」 君如問Edan︰要一百張飛

原定是年初賀歲上映的《闔家辣》，因為疫情而押後至7月14日上映，當時戲院在4月中重新營業，市況未定只有荷里活大片敢上畫迎戰，較具號召力的港產片，要去到7月才有《闔家辣》。為製造聲勢，於5月28日一眾電影演員包括身兼監製的吳君如，聯同鄭中基、呂爵安（Edan）、胡子彤、袁澧林等，於西環為電影舉行電車巡遊宣傳。該次宣傳吸引過萬途人圍觀，亦成為《闔家辣》多篇報道中，最多讀者瀏覽。

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第五位︰《正義迴廊》瀏覽量︰ 180萬

電影以三級上畫，但票房亦創下一大奇蹟。(《正義迴廊》劇照）

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《正義迴廊》裡，唐文奇一角有不少分屍肢解的戲分，全部都在兇案單位內拍攝。（圖片由麥芷筠提供）

電影《正義迴廊》，故事改編自2013年發生的大角咀雙屍奇案，由新晉導演何爵天執導，楊偉倫與麥沛東飾演殺人案疑犯，林海峰與蘇玉華飾演兩人的辯護律師，在電影中重組法庭對峙、案件發生經過等精彩情節，未上映已牽起大量網絡討論。其中案件本身的駭人情節，為讀者最想深入了解箇中細節，還有當日在法庭審訊的過程跟電影呈現的真確性，也最為讀者感興趣。

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除了案情，當《正義迴廊》監製翁子光談起籌拍該片時的艱難情況，也成了網絡熱話，其中講到關鍵人物「K先生」借出100萬元令電影順利開拍，便掀起過一片猜猜誰是「K先生」遊戲，而《香港01》亦獲翁子光獨家回應，進一步認證該神秘人的身份

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獨家訪問｜《正義迴廊》試鏡女Jenny 性感不為成名︰我只是素人

不過更受讀者關注，是電影上畫第三周，於18/11晚網上流出一篇文章，指斥劇組脅逼戲中兩位臨時演員作露點演出，事件引起極大爭議。最後其中一位女演員Jenny Suen （又名Jennifer）接受《香港01》獨家訪問，親自作出澄清完全在知情下作性感演出，令指控不攻自破。

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第二位︰《飯戲攻心》瀏覽量︰ 300萬

電影事後推出加長版，重現這幕一家六口子的歡聚場面。（《飯戲攻心》劇照）

票房暫列2022年第二位的《飯戲攻心》，相關報道的文章數量跟《明日戰記》相若，近100條。而瀏覽量亦同樣攀上第二位。除了有黃子華效應，主要是戲中有兩大女神發功，鄧麗欣與林明禎的吸引力，為讀者難以抗拒，其中林明禎跟導演陳詠燊的謝票造型，就成為網民熱討話題，隨後又有鄧麗欣的大方找數，為電影衝破7000萬票房的性感水著獻禮，都獲讀者們大力支持。當然，電影的製作花絮也令人津津樂道，包括導演陳詠燊在Facebook分享的創作彩蛋。

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點擊下圖睇七大彩蛋：

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第一位︰《明日戰記》瀏覽量︰ 350萬

古天樂親自回應《香港01》，分享《明日戰記》五大創作槪念。（《明日戰記》電影劇照）

以票房計，古天樂擔任總監製及主演的《明日戰記》，以$8,300萬稱冠，其相關報道在01電影頻道的表現強勁，文章超過100條，瀏覽量亦創下350萬的驚人數字。不少讀者都想進一步了解電影創作背後理念，特別是古天樂追夢的細節及信念。而當《明日戰記》逐步衝破香港電影票房最高紀錄時，亦獲讀者熱烈追捧，就如當連續劇般追看，不斷為電影加油吶喊。

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值得一提，如果以「古天樂」一名作統計，全年在《香港01》的文章瀏覽量數字更高達850萬，仲高過電影頭三甲的數據總和，非常厲害。

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