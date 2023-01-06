毒舌大狀︱王丹妮無緣與丈夫同框　向廖子妤學習：是我的食煙師傅

2023年賀歲電影《毒舌大狀》今日（6日）舉行群星首映禮，在導演吳煒倫攜同下，黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤、柏天男、楊偲泳等一眾主演到場，為電影特別演出的林保怡及谷德昭亦應邀出席。一眾主演於首映禮上同賀觀眾2023年「百毒不侵」兼身體健康，亦希望電影在1月21日大年三十上映時，觀眾能夠入場支持，票房大賣。

《毒舌大狀》導演吳煒倫（中）攜同黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤等一眾主演，出席電影群星首映禮。（葉志明 攝）

《毒舌大狀》兩位女主角王丹妮與廖子妤於首映禮上接受訪問，二人曾經於《梅艷芳》裡飾演姊妹，《毒舌大狀》裡則針鋒相對，王丹妮表示：「今次的拍攝非常難忘，因為我們兩個的關係與之前很不同，裡面有許多對峙的場面，關係的對立無聲勝有聲。」而廖子妤亦表示：「一直對法庭戲很有幻想與憧憬，因為由細看到大，今次終於感受到裡面的唇槍舌劍。」

廖子妤與王丹妮於《毒舌大狀》首映禮上接受訪問，Fish表示自己一直對法庭戲有憧憬。（葉志明 攝）

王丹妮的「監躉」造型劇照早前曝光，戲中不但素顏化醜上陣，更上演食煙的戲份。廖子妤曾在《毒舌大狀》開鏡禮上，自爆由黃子華親自教食煙，令她能演好角色需要食煙的部分，可惜王丹妮則沒有這個福分：「食煙的部分我都由Fish（廖子妤）身上吸收回來，是我的食煙師傅。」而廖子妤則笑指：「其實也是出於同一系，只是在我身上隔了一重。」

廖子妤曾於《毒舌大狀》開鏡禮上，自爆黃子華親自教食煙，以演好戲份；而今次王丹妮的食煙戲份，則由廖子妤負責做「食煙師傅」。（葉志明 攝）

王丹妮的丈夫羅孝勇亦有份參演《毒舌大狀》，王丹妮分享指：「很難得跟他『同框』拍同一部電影，但沒有機會跟他『同場』，因為他幫鍾太（廖子妤 飾）害我。有機會的也希望可以嘗試對一對戲。」

王丹妮與廖子妤在《梅艷芳》後，再度同框。（葉志明 攝）

《毒舌大狀》將於大年三大上映，被問及會否勤力出席謝票，王丹妮表示：「唔會定下一個限額，不論幾多場都會去。」近日疫情通關措施放寛，農曆新年亦是外遊的高峰期，王丹妮表示不太擔心：「外遊的觀眾也會回來，而《毒舌大狀》亦非只上映農曆新年假期，所以我們期待等觀眾回來看。」