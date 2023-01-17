THE FIRST SLAM DUNK影評｜回憶返晒嚟　1個關鍵劇情全場拍爛手掌

【THE FIRST SLAM DUNK／影評／男兒當入樽／灌籃高手】回想起讀書的時候，總是喜歡拿起一本厚度十足的「週刊少年JUMP」，追看不同的連載漫畫，當中熟悉的漫畫包括《IQ博士》、《橙路》、《龍珠》、《聖鬥星矢》等，九十年代，「週刊少年JUMP」連載井上雄彥主理的《男兒當入樽》，當時吸引不少籃球的愛好者。期待已久，首部動畫劇場版終於發佈，原著作者井上雄彥親自執導，把這個在籃球場上的熱血故事，再現眼前！《THE FIRST SLAM DUNK》一場激烈和熱血的籃球比賽，隊友們之間的默契和信任，重拾舊日追看漫畫的回憶。



《THE FIRST SLAM DUNK》故事以湘北與山王的一場比賽開始，櫻木花道、赤木剛憲、宮城良田、流川楓與三井壽他們一起在球場上，展現出各自的球技。在比賽的一刻，良田卻回想起小時候跟兄長宗太一起打籃球的日子，可是，一次的意外，宗太卻一去不回… 在這段成長過程中，良田與籃球一直相依為命，後來更遇上了今天的隊友們，他們五人回眸過去的成長，走到今天的比賽場地上，一起展開一場激烈和熱血的比賽！

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去年得知「入樽」將會拍成電影版本，對於一眾早已把「入樽」漫畫和電影看得滾瓜爛熟的粉絲們，滿心期待，當雖然… 也有一群未必會有追看，但是亦會有對此作品認識，或是認識櫻木花道、流川楓、宮城良田、赤松憲次和三井壽等角色的人，對於電影版本的故事和人物設定，加上此片是由井上雄彥親自監督和編劇，無疑就為電影版本打了一支強心針。

故事改編自原作的最終章 —《全國大賽篇 — 湘北 VS 山王工業》，以湘北與山王的一場賽事，作為故事的主軸，在這一場上下半場各二十分鐘的賽事裡，五位成員在球場上，一起打出一場精彩的比賽。而在比賽的時間裡，宮成良田回想他年少時在球場上的時刻，讀書反叛的時期，站上球場上，彩子跟良田之間的對話，他能夠打出一場精彩的比賽嗎？大概就說到這樣好了，《THE FIRST SLAM DUNK》的故事不能多說，因為觀看的時候，這樣才會發現井上雄彥對於劇情的心思，為影片帶來不少的驚喜。

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《THE FIRST SLAM DUNK》以平面動畫的模式處理，以3D的技術，配以2D筆繪線條的人物設計，呈現出平面動畫的質感，觀看電影的時候，不難發現影片畫面的流暢度，並不如過往觀看動畫作品般，大概這也是井上雄彥特地為影片呈現出的獨特風格。整部作品的節奏十分明快，角色的動作流暢自如，劇本扎實，難掩故事骨子裡展現出來的熱血沸騰，緊張最後的一刻，不禁已歡呼起來！

無疑，《THE FIRST SLAM DUNK》最後十數分鐘的篇幅，是影片最為緊湊的部份，為影片帶出高潮，那… 有多緊張？當然不會在這裡劇透啦！但是，觀看這個部份的時候，心裡已經感受著一份對運動的熱誠，在球場上，不只是為了勝出，還有隊員之間的信任，才能夠突顯出他們之間的默契和表現，直到最後的一秒鐘，最後的一球，雙眼也漸漸流下一滴淚，確是激動，確是感動，最後全場的拍掌聲，也證實了「入樽」的魅力依然存在！

最後，影片響起了由10-FEET主唱的片尾曲〈第零感〉，把湘北五子在球場上的精神，一直地延續下去，縱使不知道井上雄彥會否再拍攝「入樽」的電影版，但也不能否認，《THE FIRST SLAM DUNK》的確勾起了很多當年一起追看電視和漫畫的「入樽」迷，在影片裡感受著湘北五子、木暮公延、安西教練、晴子與彩子等人物的熱血沸騰，一起打出一場精彩激烈和賺人熱淚的比賽！

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​