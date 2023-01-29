毒舌大狀｜謝君豪首當男主角即封帝　拍劇為救小女孩二級半燒傷

撰文：許育民
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電影《毒舌大狀》上畫以來氣勢如虹，上畫六日票房便破4,000萬，是近年表現最好的賀歲片。黃子華的演出當然備受讚賞，但在庭上舌劍唇槍，針鋒相對的「金大狀」謝君豪都大獲好評。其實君豪首部電影男主角《南海十三郎》已為他奪得金馬影帝肯定，往後要到《濁水漂流》遇到「老爺」一角再獲金像金馬最佳男配角提名。期間到內地發展拍劇，更遇上意外遭毀容，幸好獲及時治療。

謝君豪在戲中飾演的金遠山，庭上可謂咄咄逼人。（《毒舌大狀》劇照）

時間回到1984年，謝君豪一直醉心演出，剛巧香港演藝學院成立，他本想投考成為第一屆學員，可惜未有成事，轉投做實習護士。直至半年後，因觀看香港話劇團演出的《請君入甕》，再次燃起自己的演藝夢，決心再投考香港演藝學院，最終獲得取錄，1989年畢業。

謝君豪版本的《毒舌大狀》角色海報。（《毒舌大狀》海報）

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《南海十三郎》首當男主角

1994年獲得首個演出電影機會，飾演《我和春天有個約會》的Danny。電影爆冷大賣，雖然只紅了四位女主角及主題曲，謝君豪未有受惠，但就掀起了舞台劇改編成電影版熱潮，而1993年由謝君豪主演的《南海十三郎》也被改編成電影版，同由謝君豪擔正於1997年上畫。

《南海十三郎》公演超過150場，亦曾於內地多個城市演出，圖為2016年深圳場演出後謝君豪與焦媛合照。（網上圖片）
潘燦良當年都憑《南海十三郎》入圍金像獎最佳男配角，最後輸給中國影帝級人馬姜文演的《宋家皇朝》。（網上圖片)
謝君豪於《毒舌大狀》裡飾演一位主控官，與黃子華於法庭上對峙。（《毒舌大狀》電影劇照）

謝君豪的演出大獲好評，更先後獲金馬及金像獎最佳男主角提名，於金馬獎雖然遇上《春光乍洩》張國榮，但亦能以新人姿態勝出奪獎。去到金像獎，今次更遇上《春光乍洩》梁朝偉與張國榮，雖最終不敵偉仔，但仍然成為圈中矚目新演員。

2010年，謝君豪在拍攝《楊貴妃秘史》期間，片場意外發生火警，當時君豪飾演楊玉環生父，為救戲中飾演女兒的小演員周栩，而被火燒傷。（網上圖片）

片場失火險遭毀容

封帝後，謝君豪的演技獲肯定，但未算一帆風順，多年來以飾演配角為主，期間亦有到內地發展拍劇，更生意外。2010年，謝君豪在拍攝《楊貴妃秘史》期間，片場意外發生火警，當時君豪飾演楊玉環生父，為救戲中飾演女兒的小演員周栩，而被火燒傷，入院後醫生診斷傷口為二級半燒傷，受傷範圍更集中在臉部有毀容危機，幸更時做換膚手術，總算有驚冇險。有份拍攝演皇帝李隆基的黃秋生，就公開大罵劇組不專業導致意外發生。

意外發生後，有份參演的黃秋生都公開斥劇組不專業。（網上圖片）

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在幾部賀歲片中，由毒舌大狀一直大幅度領先，2023電影票房持續更新。而在戲中飾演大律師的子華，更指是從影以來最具挑戰性的演技終極大爆發王丹妮更指有得鬧黃子華暗爽。更多專訪請看:
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