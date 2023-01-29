毒舌大狀｜謝君豪首當男主角即封帝　拍劇為救小女孩二級半燒傷

電影《毒舌大狀》上畫以來氣勢如虹，上畫六日票房便破4,000萬，是近年表現最好的賀歲片。黃子華的演出當然備受讚賞，但在庭上舌劍唇槍，針鋒相對的「金大狀」謝君豪都大獲好評。其實君豪首部電影男主角《南海十三郎》已為他奪得金馬影帝肯定，往後要到《濁水漂流》遇到「老爺」一角再獲金像金馬最佳男配角提名。期間到內地發展拍劇，更遇上意外遭毀容，幸好獲及時治療。

謝君豪在戲中飾演的金遠山，庭上可謂咄咄逼人。（《毒舌大狀》劇照）

時間回到1984年，謝君豪一直醉心演出，剛巧香港演藝學院成立，他本想投考成為第一屆學員，可惜未有成事，轉投做實習護士。直至半年後，因觀看香港話劇團演出的《請君入甕》，再次燃起自己的演藝夢，決心再投考香港演藝學院，最終獲得取錄，1989年畢業。

謝君豪版本的《毒舌大狀》角色海報。（《毒舌大狀》海報）

毒舌大狀︱謝君豪獨家專訪、開大律師演技班︰拍完官司調轉教演戲

《南海十三郎》首當男主角

1994年獲得首個演出電影機會，飾演《我和春天有個約會》的Danny。電影爆冷大賣，雖然只紅了四位女主角及主題曲，謝君豪未有受惠，但就掀起了舞台劇改編成電影版熱潮，而1993年由謝君豪主演的《南海十三郎》也被改編成電影版，同由謝君豪擔正於1997年上畫。

《南海十三郎》公演超過150場，亦曾於內地多個城市演出，圖為2016年深圳場演出後謝君豪與焦媛合照。（網上圖片）

潘燦良當年都憑《南海十三郎》入圍金像獎最佳男配角，最後輸給中國影帝級人馬姜文演的《宋家皇朝》。（網上圖片)

謝君豪於《毒舌大狀》裡飾演一位主控官，與黃子華於法庭上對峙。（《毒舌大狀》電影劇照）

謝君豪的演出大獲好評，更先後獲金馬及金像獎最佳男主角提名，於金馬獎雖然遇上《春光乍洩》張國榮，但亦能以新人姿態勝出奪獎。去到金像獎，今次更遇上《春光乍洩》梁朝偉與張國榮，雖最終不敵偉仔，但仍然成為圈中矚目新演員。

2010年，謝君豪在拍攝《楊貴妃秘史》期間，片場意外發生火警，當時君豪飾演楊玉環生父，為救戲中飾演女兒的小演員周栩，而被火燒傷。（網上圖片）

片場失火險遭毀容

封帝後，謝君豪的演技獲肯定，但未算一帆風順，多年來以飾演配角為主，期間亦有到內地發展拍劇，更生意外。2010年，謝君豪在拍攝《楊貴妃秘史》期間，片場意外發生火警，當時君豪飾演楊玉環生父，為救戲中飾演女兒的小演員周栩，而被火燒傷，入院後醫生診斷傷口為二級半燒傷，受傷範圍更集中在臉部有毀容危機，幸更時做換膚手術，總算有驚冇險。有份拍攝演皇帝李隆基的黃秋生，就公開大罵劇組不專業導致意外發生。