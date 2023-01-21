農曆新年假期必睇新片大盤點：SLAM DUNK、五腥級盛宴、阿凡達2…

【農曆新年／THE FIRST SLAM DUNK／阿凡達2】適逢農曆新年放大假，想必大家又在苦惱到哪都是人的憂愁，所以大多不是選擇到戲院看電影，便是宅在家看串流影集。倘若各位有以上打算，事實上近期片商們亦有上映或上架不少影視作品提供各位趁假觀賞，現在小編也趁新春連假推薦假期片單。



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一、《THE FIRST SLAM DUNK》

《男兒當入樽》（灌籃高手）作為橫跨老、中、青三代的人氣動漫，其經典程度相信不用贅述，從專注籃球技術延伸的人物情感於影迷心中完全無可取代。而在繼日本締造無數佳績後，全新劇場版《THE FIRST SLAM DUNK》也終於在1月12日正式在香港上映，各位不妨趁其連假期間抽空前往影院欣賞。

二、《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）

儘管《阿凡達：水之道》上映至今已過一段時間，不過在繼占士金馬倫（James Cameron／詹姆斯卡麥隆）指出《阿凡達3》（Avatar 3）會出現「邪惡納美人部落」後，便使目前續集再次掀起「多刷」熱潮。據悉，兩者間會有極為龐大的連結性，接下來的「灰人族（火元素）」會與目前的納美人截然不同，便是意味著在保有華麗特效之時，其全新部落種族將會更具「敵意」促使形成「人性衝突」層面的強烈對比。

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三、《人工殺姬》（M3GAN／窒友梅根）

現已正式上映的當代恐怖大師溫子仁監製新作《人工殺姬》，憑藉「魔性舞蹈」從去年便種下話題，如今票房告捷已達$9500萬美金，爛番茄影評目前亦維持95%高水準，更在多數好評下拍板定案續集。「《人工殺姬》創造出令人不安的恐怖氛圍，其中，通過對白展現的幽默、諷刺更與其劇情相互連結，娛樂性堪稱絕佳、完全是超乎期待。」——多數觀眾評論道。

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四、《五腥級盛宴》（The Menu／五星饗魘）

由安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）、賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）、尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult／尼可拉斯霍特）共演的黑色喜劇驚悚電影《五腥級盛宴》釋出後人氣持續走高，撇除以上三大卡司加持以外，此作完全聚焦於食材層面的故事及美感張力。上映多時，目前爛番茄觀眾影評仍有近90%高水準，並多人稱之「上等好菜」形容此部電影。《五腥級盛宴》目前已正式登錄Disney+。

五、《神探白朗：抽絲剝繭》（Glass Onion: A Knives Out Mystery／鋒迴路轉：抽絲剝繭）

萊恩尊遜（Rian Johnson／雷恩強生）自編自導知名偵探懸疑電影續集《神探白朗：抽絲剝繭》上架便斬獲極佳成績，爛番茄影評也保持93%好評不變，爾後又在短時間內衝至TOP10排行首位。本片巨星雲集固然是其一要點，不過主要在其探索式的解謎鋪陳更是完整襯托劇情轉折，這點相當為人津津樂道。《神探白朗：抽絲剝繭》目前已在Netflix正式上架。

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